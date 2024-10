¿Sandra Itzel e Imanol de romance en Las estrellas bailan en Hoy? ¡Confiesan lo que sienten!

Imanol Landeta y Sandra Itzel se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento, pero no por su relación amorosa, sino por la química que derrochan en el escenario de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

A raíz de su participación, los rumores de un posible romance entre ambos actores han crecido a tal punto que las redes sociales se llenaron de comentarios a favor de esto haciendo un shippeo, es decir, desean que sean novios y los ven como una pareja ficticia.

Son la pareja favorita / Instagram

Sandra Itzel e Imanol: Una química que no se puede ocultar

Respecto a este tema, este miércoles, los famosos respondieron a las especulaciones de su romance. Imanol reaccionó primero, señalando que, aunque se han generado muchas teorías sobre su relación, lo cierto es que ambos comparten una “relación muy especial” basada en una gran complicidad y química en la pista de baile.

“Ya vi que hay ‘shippeo’... Tenemos una química y una relación bien especial. Tenemos una similitud de vida que se encuentran, que curiosamente tienen que ver con temas de ‘Papás por conveniencia’ (telenovela que en la que participa el actor) y espero que esa química y esos bonitos sentimientos que tenemos nosotros, se vean en la pista de baile”, explicó.

Por su parte, Sandra Itzel añadió que su relación con Imanol va mucho más allá de la pantalla y de los ensayos, ya que siente una conexión profunda con él: “Ayer que no estuvo en el ensayo me hizo falta, no solo como compañero, sino como su presencia, su energía”.

¿Sandra Itzel e Imanol se están enamorando?

Para rematar los comentarios de las conductoras de ‘Hoy’ que les pidieron que estén juntos y hasta tengan hijos, Imanol reveló: “(Sandra) Es una mujer hermosa, el otro día le dije: ‘A ver si no se me olvida la coreografía cuando te vea a los ojos’”.

Además, tanto Imanol como Sandra confirmaron estar solteros, lo que hizo que las especulaciones aumentaran. Recordemos que Sandra Itzel tuvo una tormentosa separación de su esposo Adrián Di Monte, mientras que Imanol tampoco tuvo un buen proceso de ruptura de la madre de su hija.

Han tenido mucha química / Instagram

Por otra parte, saliendo de la televisora, Sandra Itzel se sinceró con los reporteros y se dijo abierta al amor: “Nos hemos convertido en muéganos… estamos en el mismo canal y estamos muy contentos juntos. No nos esperábamos (los comentarios de la gente) pero es algo que ha surgido en nosotros de manera muy natural y es bonito que la gente pueda ver eso a través de sus pantallas, esa química”.

“Yo siempre he estado abierta al amor, sigo creyendo en el matrimonio, sigo creyendo en los buenos hombres. No porque yo haya tenido una mala experiencia en el pasado significa que todos van a ser iguales, al contrario, creo que hay hombres muy valiosos. En este caso Imanol ha sido un hombre muy especial, está muy al pendiente y es bonito saber que hay hombres así, es un caballero”, finalizó.

