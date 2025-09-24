¿Pepe Aguilar ya hizo las paces con Emiliano Aguilar? Revelan que ya conoció a una de sus nietas

En medio de la guerra de dimes y diretes que Pepe Aguilar ha protagonizado con su primogénito, Emiliano Aguilar, trasciende que ya pudo conocer a una de sus nietas, ¿será que ya hubo una reconciliación entre padre e hijo?

En su momento, Pepe reveló que no ha podido tener contacto con las dos hijas de Emiliano Aguilar. Esta declaración enfureció al rapero, ya que, de manera pública, se sabía que solo tenía una hija.

El artista señaló que había mantenido oculta la noticia debido a que no quería que la menor estuviera bajo el escrutinio público. También afirmó que se lleva muy bien con las madres de sus respectivas hijas y les da pensión alimenticia.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

Checa: Angélica Vale no quiere que la comparen con Ángela Aguilar: “No me sentaría con Ángela el día de hoy”

¿Por qué Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, están peleados?

Se sabe que Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar llevan años distanciados. Cada uno ha dado versiones distintas del motivo. El patriarca de la dinastía Aguilar responsabiliza a Carmen Treviño, exesposa y madre de Emiliano; asegura que ella fue quien alejó a Emiliano de su lado.

Si bien el rapero no había querido dar su lado de la historia y solo se limitaba a decir que estaba mejor lejos de su papá, decidió romper el silencio después de que este último “hablara mal” de su mamá y, aparentemente, se burlara de él al compartir una foto de su perro frente a la piscina donde suele grabar su videos.

Emiliano, entre otras cosas, aseguró que Pepe siempre ha tenido preferencia por sus hermanos, Leonardo y Ángela. Incluso, señaló que a él siempre lo mandaban a dormir con “los empleados”, mientras que su papá y el resto de la familia se hospedaban en habitaciones de lujo.

Pepe no ha desmentido esto de forma directa y solo se ha limitado a decir que quiere mucho a su hijo y que, aunque respeta su decisión de mantenerse alejado, espera reconciliarse en algún momento.

Algunas especulaciones en redes sociales apuntan a que, presuntamente, el motivo por el que Pepe tenía favoritismos hacia sus otros hijos era por influencia de su nueva esposa, Aneliz. Y es que, supuestamente, la mujer no tolera a Emiliano por no ser hijo biológico suyo.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo fue que Pepe Aguilar pudo conocer a una de las hijas de Emiliano Aguilar?

En la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se reportó que Pepe Aguilar ya pudo conocer a una de las hijas de Emiliano Aguilar. Sin embargo, este encuentro no habría sido propiciado por el rapero.

Según lo informado, la madre de una de las menores, presuntamente, se puso en contacto con Pepe para decirle que, si así lo deseaba, podía contactarla para ver a su nieta. El artista habría aceptado casi de forma inmediata.

“Resulta que Pepe ya se dio a la tarea de ir a conocer a su nieta. La mamá de la niña fue quien buscó a Pepe y le dijo: ‘Oiga, señor, usted es el abuelo. Está alejado del padre (Emiliano Aguilar). Entonces, venga a conocerla’” Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando

Aunque no se dieron más detalles de la reunión, resaltaron que esto podría ser un “comienzo” para una reconciliación entre Pepe y Emiliano. Cabe destacar que estos últimos no han confirmado ni negado esta información.

Pepe Aguilar / Redes sociales

Te recomendamos: Ángela Aguilar publica fotos de momentos privados con Christian Nodal, él reacciona y desata comentarios

¿Quiénes son las mamás de las hijas de Emiliano Aguilar?

Hasta antes de su pleito con Pepe Aguilar y el resto de su familia, Emiliano Aguilar solía ser relativamente hermético en cuanto a su vida privada. De manera ocasional, solía compartir fotos y videos en redes sociales de su hija con Violeta Peñaflor.

Violeta Peñaflor es una chica que, aparentemente, era su fan, con quien Emiliano comenzó a salir entre 2020 y 2021. En 2022, dieron a conocer el nacimiento de su hija. Para 2023, se dio por entendido que habían terminado después de que el rapero se describiera a sí mismo como “papá soltero”.

Aunque se llegó a pensar que Peñaflor era la madre de su segunda hija, el propio Emiliano negó esto, algo que quedó confirmado recientemente luego de que Ricardo Manjarrez, conductor de ‘Ventaneando’, afirmara que las pequeñas son de madres diferentes.

Hasta el momento, se desconoce quién sería la mamá de su otra hija. Incluso, no se sabe cuándo habría nacido la pequeña, pero se especula que fue en años recientes.

Mira: Emiliano Aguilar sorprende al cantar corridos y desata rumores sobre su debut en el regional mexicano