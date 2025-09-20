Emiliano Aguilar sorprende al cantar corridos y desata rumores sobre su debut en el regional mexicano

El apellido Aguilar siempre ha estado ligado a la música mexicana y ahora es Emiliano, el primogénito de Pepe Aguilar, quien está dando de qué hablar. Aunque se había enfocado en el rap y en proyectos alejados del regional, el joven rompió las expectativas al revelar que prepara una versión especial del corrido “Lamberto Quintero”, canción que inmortalizó su abuelo Antonio Aguilar, el “Charro de México”.

Mira: Pepe Aguilar y Nodal se enfrentan en medio del pleito con Emiliano Aguilar ¿A quién apoyó Ángela Aguilar?

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar dejará el rap para cantar música regional mexicana como su abuelo Antonio Aguilar?

Emiliano Aguilar reveló que está trabajando en una nueva versión del corrido Lamberto Quintero, uno de los más emblemáticos de su abuelo Antonio Aguilar. Aunque su carrera ha estado enfocada en el rap, este proyecto es especial para él, tanto en lo personal como en lo artístico. ¿Está preparando su transición musical o solo es un homenaje familiar?

En sus redes sociales, Emiliano explicó que esta decisión también responde a lo que sus fans le han pedido desde hace tiempo: “Yo hago lo que la gente me pide”, dijo el cantante, recordando que cuando subió un adelanto de un tema en inglés a TikTok, el video se viralizó con millones de vistas.

Desde ese momento, sus seguidores comenzaron a pedirle que cantara un corrido de su abuelo, y el más solicitado fue Lamberto Quintero. Aunque no dio fecha de estreno, confirmó que ya está en el estudio trabajando en la producción.

Lee: Majo Aguilar alza la voz en medio de la guerra de sus primos Emiliano y Leonardo, hijos de Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo anunció Emiliano Aguilar su versión del corrido “Lamberto Quintero” montado a caballo?

El escándalo comenzó cuando Emiliano Aguilar compartió un video donde aparece montado a caballo, cantando un fragmento del corrido. La imagen fue tan poderosa que muchos lo compararon con su abuelo Antonio Aguilar, ícono del regional mexicano.

Los comentarios no se hicieron esperar:

“Don Antonio Aguilar mirándote bien orgulloso”;

“Sácate un disco de las joyas de tu abuelo, tú traes todo el talento hermano”;

“Voy a hacer de cuenta que es el único Aguilar que dejó don Antonio Aguilar”;

“Canta rancheras y te juro que todos te llevaremos a lo más alto”;

“Tiene más porte Emiliano que el mismo Leonardo”;

“Esperamos un dueto con Majo Aguilar recreando a Antonio y Flor Silvestre”.

La gente está tan emocionada que ya lo ven como el heredero natural del legado musical de Antonio Aguilar, incluso por encima de su hermano Leonardo, quien también ha cantado este corrido.

Mira: ¿Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte? Revelan que fue atacado por su ex: “Lo intentó acuchillar”

¿Emiliano Aguilar prepara un disco completo de corridos como homenaje a Antonio Aguilar?

Aunque Emiliano Aguilar no ha dicho que dejará el rap, sí dejó claro que quiere darle su toque personal al corrido Lamberto Quintero, el clásico que hizo famoso su abuelo Antonio Aguilar. A diferencia de las versiones que ya hicieron su papá Pepe y su hermano Leonardo, Emiliano busca mezclar sus raíces familiares con su estilo como rapero, lo que podría abrirle las puertas a un nuevo público y posicionarlo como un artista versátil.

Por ahora no ha confirmado si este homenaje será parte de un disco completo, pero sus fans ya lo están pidiendo a gritos. La idea de un álbum con las joyas musicales de Antonio Aguilar, interpretadas por Emiliano, suena poderosa. Y si se suma Majo Aguilar en un dueto, como muchos sugieren, el proyecto podría convertirse en un fenómeno familiar y musical.

Mira: Emiliano Aguilar confiesa estar medicado: la verdad sobre su salud mental y la polémica familiar

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Quién fue Antonio Aguilar y por qué el corrido “Lamberto Quintero” es clave en la historia de los Aguilar?

Don Antonio Aguilar, conocido como el Charro de México, fue uno de los íconos más grandes de la música ranchera y del cine mexicano. Nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas, y falleció el 19 de junio de 2007 a los 88 años por complicaciones de una neumonía. A lo largo de su carrera grabó más de 160 discos y protagonizó más de 160 películas, convirtiéndose en una leyenda del espectáculo. Se casó con la también cantante y actriz Flor Silvestre, con quien formó una de las parejas más emblemáticas del medio artístico. Entre sus éxitos destacan:



Triste recuerdo

Caballo prieto azabache

Un puño de tierra

El hijo desobediente

y, por supuesto, Lamberto Quintero, considerado uno de los primeros narcorridos del país. Además de su talento, Antonio también fue reconocido por su fuerte carácter y por algunas polémicas, como sus presuntos vínculos con personajes del crimen, según reportes periodísticos.

El corrido Lamberto Quintero ha sido interpretado por varios miembros de la dinastía Aguilar. Pepe Aguilar lo cantó en la película El hijo de Lamberto Quintero en 1989, marcando su regreso al regional mexicano tras su fallido intento como rockero.

Leonardo Aguilar también lo ha incluido en sus presentaciones, como parte del espectáculo Jaripeo sin fronteras, donde lo canta con orgullo y fuerza. Ahora, Emiliano Aguilar se suma con su propia versión, buscando imprimirle un estilo único que mezcle sus raíces familiares con su identidad como rapero. Aunque aún no hay fecha de estreno, el homenaje ya está en marcha y promete ser una bomba emocional para los fans del legado Aguilar.