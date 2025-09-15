Elaine Haro eliminada de La casa de los famosos: fans denuncian manipulación en las votaciones

La séptima gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025 desató una tormenta de críticas en redes sociales luego de la inesperada salida de Elaine Haro, tras 50 días dentro del reality. Los seguidores del programa empezaron a denunciar en redes el supuesto uso de bots en las votaciones, lo que, según dicen, habría favorecido a los concursantes del cuarto Día. ¿Pero hay pruebas? ¿Qué tanto dicen?

Elaine Haro recibe críticas por besarle el pie a Mar Contreras. / Instagram

¿Por qué fue eliminada a Elaine Haro de La casa de los famosos México?

La séptima gala de eliminación de La casa de los famosos México, transmitida el domingo 14 de septiembre, reunió a seis nominados:



Elaine Haro,

Aarón Mercury,

Abelito,

Aldo de Nigris,

Alexis Ayala y

Shiky Clement.

En una dinámica, conducida por Galilea Montijo, los propios habitantes expusieron a quién querían ver fuera de la competencia, lo que generó un ambiente de tensión dentro de La casa. Al final, la votación dejó en el carrusel a Elaine Haro y Shiky Clement. La sorpresa llegó cuando Shiky resultó salvado, lo que provocó celebraciones entre los integrantes del cuarto Día. La salida de Elaine generó lágrimas, conmoción y un discurso de despedida en el que la actriz aseguró sentirse feliz de haberse mostrado tal cual es: “Con mis cosas buenas y malas, traté siempre de dar luz”, expresó.

En redes sociales decenas de usuarios consideraron que los resultados no correspondían a la percepción general, pues, según los comentarios, Elaine era vista como una de las favoritas del público. Esto reforzó la teoría del uso de bots que habrían inclinado la balanza a favor del grupo contrario.

¿Hay bots en las votaciones de La casa de los famosos México?

Las denuncias de uso indebido de bots para favorecer a habitantes de La casa de lso famosos México comenzó a circular desde cuentas de seguidores del cuarto Noche, equipo conformado por Aarón Mercury, Mar Contreras, El Abelito y Alexis Ayala, quienes señalaron presuntos patrones sospechosos en la votación. Según los comentarios, la permanencia de integrantes del cuarto Día como Shiky Clement, Dalílah Polanco y el Guana estaría vinculada a una movilización digital no orgánica.

Los fans aseguraron que las cuentas automatizadas habrían servido para inflar votos a favor de los habitantes de ese grupo, dejando fuera a concursantes que acumulaban respaldo en redes sociales de algunos eliminados de galas anteriores como:



Facundo,

Mariana Botas,

Ninel Conde y

Priscila Valverde

Aunque no existen pruebas oficiales, los comentarios sobre una presunta manipulación crecieron de una manera relevante en redes y el nombre de la Eliminada se posicionó en las tendencias de X.

¿Qué ha dicho la producción sobre el presunto fraude en La casa de los famosos México?

Hasta el momento, la producción de La casa de los famosos México no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones. Esta falta de respuesta ha mantenido vivo el debate en redes sociales. Por su parte, Elaine Haro habló en la postgala con Wendy Guevara, donde aseguró sentirse orgullosa de su paso por la competencia:

“Aunque en momentos fui dura conmigo misma, ahora quiero admirarme más y reconocer lo que hago” Elaine Haro

