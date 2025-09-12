Facundo hace fuertes revelaciones sobre La casa de los famosos 2025 ¿La producción le ayudó? “Entré confiado”

La tercera temporada de La casa de los famosos volvió a capturar la atención de millones de espectadores en México y Latinoamérica, consolidándose como uno de los reality shows más populares del momento. Entre los participantes destacados estuvo Facundo, reconocido conductor y locutor de radio, quien generó conversación por su estilo creativo y su forma particular de enfrentar la convivencia dentro del programa.

Tras su eliminación semanas antes de la final, Facundo habló en una entrevista con Milenio sobre su experiencia, los retos que enfrentó dentro de la casa y la manera en que vivió su salida. Aquí te contamos los detalles. ¿La producción los ayudaba?

Te puede interesar: Alexis Ayala arremete contra Shiky en La casa de los famosos México 2025: “No mereces la final”

Facundo / Redes sociales

¿Qué dijo Facundo sobre su experiencia en La casa de los famosos México 2025?

Facundo describió la experiencia dentro de La casa de los famosos México como intensa y abrumadora, donde la convivencia diaria y la presión de las cámaras transforman cada interacción.

“Cuando estás adentro no te das cuenta de lo que pasa afuera, solo piensas en lo que ocurre dentro de ti. Salir y ver que más de 15 millones de personas siguen las galas es como una locura” Facundo

El conductor puntualizó que lo más fuerte del reality es el enfrentamiento consigo mismo. “La lucha dentro es contigo mismo, afuera es con los fans”, agregó, destacando la diferencia entre la percepción interna de los participantes y la reacción del público, que solo se ve tras las eliminaciones.

Sin embargo, no dio a conocer si existió alguna ayuda por parte de la producción del reality, tal como se especulaba en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Guana 2.0? Shiky asegura que Elaine Haro está con Día cuando le conviene: ¿Qué más dijo?

Facundo / Redes sociales

¿Por qué Facundo considera que La casa de los famosos México no era para él?

El conductor Facundo dijo que su experiencia en La casa de los famosos 2025, se destacó en los retos que enfrentó dentro del reality hasta los motivos de su salida. En su entrevista, Facundo dio a conocer que su idea era ser divertido. Sin embargo, el famoso rápidamente notó que el programa se enfoca en la polémica y el conflicto:

“Entré confiado porque creía que ser creativo, divertido, cuate y esas cosas iban a ser las que iban a ver de mí... Este programa demanda más reactiva, más violenta, más destructiva… y para mí no es este tipo de proyectos” Facundo

El conductor admitió que, aunque podría haber enfrentado a otros participantes para generar conflictos, decidió mantenerse fiel a su estilo. “Más que perder la confianza, perdí la ilusión. No me interesa explotar la confrontación para destacar”, afirmó, explicando que su objetivo era mostrar otra faceta de sí mismo, más creativa y divertida.

Te puede interesar: Mar Contreras devastada; enfrenta triste pérdida en La casa de los famosos México, confiesa estar de luto

Facundo / Redes sociales

¿Qué fue lo que más disfrutó Facundo de La casa de los famosos México?

Contrario a lo que muchos podrían esperar, Facundo destacó que la parte más gratificante de su participación en La casa de los famosos México fue su salida de la casa.

“Para mí fue como ‘chale, ya salí, qué chingón’. Lo que más disfruté fue quedar eliminado” Facundo

El conductor explicó que, al alejarse de la dinámica de confrontación con Alexis y otros participantes, pudo enfocarse en su creatividad y proyectos musicales. Durante su tiempo dentro del reality, Facundo compartió canciones y actividades que reflejaban su personalidad, mostrando que su objetivo no era el conflicto, sino mostrar ideas innovadoras y entretenimiento auténtico. Además, adelantó que planea continuar desarrollando su lado musical y producir contenido creativo fuera del programa.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Estos son los nominados hoy miércoles 10 de septiembre