¿Alexis Ayala abandonará La casa de los famosos México? El actor rompe en llanto y pide ayuda

Como nunca antes, Alexis Ayala rompió en llanto dentro de “La casa de los famosos México”. A pocas horas de que los televidentes decidan quién será el próximo en abandonar la casa, el actor quien está nominado se sinceró ante las cámaras y mostró una faceta muy vulnerable.

Alexis, quien se hace llamar el león del cuarto Noche, destacó que la reciente visita de la mamá de Aarón Mercury en la casa le llena de esperanza y conmueve demasiado. A más de 40 díás de aislamiento, Alexis Ayala no pudo evitar ponerse a llorar.

¿Por qué lloró Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

El actor Alexis Ayala no explicó realmente el motivo de su llanto, pero explicó que sentía muy sensible, como pocas veces se ha dejado ver.

“Dios mío, esta casa como me rompe. Sí soy una persona que llora viendo un atardecer, pero no llora cada cinco segundos. Es muy difícil que yo me quiebre en público, es muy difícil, y aquí de repente se está volviendo muy fácil, y eso es bueno también”, confesó entre lágrimas.

Alexis Ayala mencionó que él y sus compañeros esperan que el cuarto Noche vuelva este domingo tras la eliminación y solicitó a los televidentes su apoyo a través de los votos.

Alexis Ayala llorando en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Qué pidió Alexis Ayala al público de La casa de los famosos México?

Alexis Ayala lanzó una petición al público.“Somos una unidad, no hay jefes, todos tenemos una opinión y todos tenemos esperanza y fe en el público”, expresó.

El actor Alexis Ayala reveló la incertidumbre que siente respecto a lo que sigue en La casa de los famosos México, pues se encuentra nominado y en riesgo de quedar fuera este domingo.

“¿Qué sorpresas habrá en las siguientes semanas? Si ustedes me permiten, semana por semana, no nos adelantemos, qué vendrá para los que regresen o podamos regresar”, añadió.

Para Alexis, la experiencia en “La casa de los famosos México” ha sido reveladora a nivel personal. “Me gusta La casa de los famosos México, porque no tengo que ocultar mis lágrimas, ni tienen que ser lágrimas secas, son lágrimas reales de un sentimiento profundo que para mí es muy válido y se los estoy compartiendo, esto es Alexis Ayala, así soy”, comentó con sinceridad.

Finalmente, el actor aprovechó para agradecer al público por el apoyo constante que ha recibido y por motivarlo a mejorar tanto a nivel personal como profesional. “Gracias por poner ese granito de arena para que yo quiera y me esfuerce por ser un mejor ser humano y un gran actor. Gracias de todo corazón”, concluyó.

¿Qué polémicas ha protagonizado Alexis Ayala en La casa de los famosos México?