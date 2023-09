Conductoras de Netas Divinas se van de vacaciones sin Galilea Montijo y esta fue su reacción

La reacción de Galilea Montijo reforzó los rumores de una mala relación entre ella y el resto de las conductoras de Netas Divinas.

Recientemente, Netas Divinas ha dado mucho de qué hablar luego de que Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún disfrutaran juntas de unas vacaciones en Las Vegas, sin incluir a Galilea Montijo.

A través de redes sociales, Téllez compartió una serie de fotografías donde se ve la unión con el resto de sus compañeras: “¿De aquí para dónde?”, escribió la también actriz en su publicación.

De igual forma, Rojas y Magún subieron varias imágenes de su viaje, en las que se les puede observar muy felices. Por lo que se puede observar, las tres disfrutaron de la llamada Ciudad del pecado y hasta se dieron el tiempo para asistir al concierto que dieron los 90 Pop Tour.

“Las disfruto y las adoro. Gracias @netasdivinastv @danielamagun @natalia_tellez Disfruté como nunca el @90spoptour”, señaló la expresentadora de Al Aire.

Pese a que los fanáticos se alegaron por las conductoras, muchos también resaltaron la ausencia de Galilea Montijo, lo que desató los rumores de una mala relación entre la también actriz y sus compañeras de trabajo.

“Las amo”, “¿Y Galilea Montijo?”, “Es que las 3 vibran tan bonito, cada una a su manera. Me caen re bien, faltó @consueloduval”, “Me recuerdan a la serie: Sex and the city. Aunque falta una más”, Las tres son perfectas”, “Faltó Galilea”, se podía leer en algunos comentarios.

La reacción de Galilea Montijo

Si bien no dijo nada en específico, Galilea Montijo comentó la publicación de Natalia con varios emojis donde daba a entender que quería ir a bailar con sus colegas. A diferencia de lo que muchos esperaban, sus imágenes no obtuvieron respuesta.

Para varios, eso fue una señal de que sus compañeras la tienen “excluida” y prefieren “ignorarla” cuando intenta unírseles en cualquier actividad. Incluso, algunos la acusaron de quererse “anexar a la fuerza”.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha confirmado o desmentid si hay una mala relación entre ellas.

El comentario de Galilea Montijo no obtuvo respuesta de sus compañeras / Instagram: @galileamontijo

