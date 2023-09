Natalia Téllez responde a Sergio Mayer tras decir que se sintió agredido por ella en Netas Divinas

Sergio Mayer, quien fuera el cuarto finalista de La casa de los famosos México, continúa con su gira de entrevistas por varios programas de Televisa. El más reciente fue Netas Divinas.

Sin embargo, Sergio Mayer aseguró que salió con un “mal sabor de boca” pues se sintió incómodo con las conductoras del programa Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magun, Galilea Montijo y Natalia Téllez.

Sergio aseguró sentirse agredido por las presentadoras, en especial por Natalia Téllez, quien no tardó mucho en responder a través de un video con una disculpa para ‘El tata’.

El exgaribaldi habló de la mala experiencia en su entrevista en Netas Divinas. / Instagram: @natalia_tellez / @sergiomayerb

Natalia Téllez le contesta a Sergio Mayer

“Vi el video que subió Sergio a redes y aprovecho este video para pedirte una disculpa, la intención mía y en el programa no era hacerte sentir incómodo”, expresó la actriz y conductora.

Finalmente agregó que fue un debate acalorado por el cual se exaltó, pero de ningún motivo esperaba incomodarlo.

“Estábamos en un debate interesante, con puntos diferentes que se volvió acalorado y si yo me exalté y te hice sentir así de verdad lo siento, estoy apenada por escuchar cómo te hice sentir”, comentó.

Sergio Mayer reaccionó de inmediato a la disculpa de Natalia y agradeció el gesto de la conductora.

“Natalia vi tu video te agradezco mucho que hayas subido este video y a fin de cuentas somos compañeros de empresa, gracias por tener la humildad y reconocer”, comentó.

El exgaribaldi pidió a todo su team que se juntaran para hablar de un tema que lo tiene molesto. / Twitter: @mbarrera_03

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre Netas divinas?

“Fui a grabar con Netas Divinas, pero salí con muy mal sabor de boca, pero la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada, sentí un poco de agresión en la forma y en las preguntas”.

Agregó: “Ojalá puedan ver el programa y me den su punto de vista, especialmente y lo voy a decir, especialmente de Natalia, sentí una vibra muy rara y quiero su opinión porque a lo mejor fue una percepción mía”

“No entiendo para que me invitaron, se los digo honestamente. Lo digo a la producción Miguel Ángel Fox, sabes que te tengo mucho cariño y respeto y los tonos y las formas en las que tus conductoras me trataron no estuvo nada padre”, comentó este viernes.

Cabe señalar que el programa al que Sergio se refiere apenas fue grabado y aún no ha sido transmitido por Unicable. Netas Divinas se transmite todos los miércoles a las 21:30 horas.