Pepillo Origel vivió pesadilla en el aire, en pleno vuelo: “Se empezó a quemar el avión”

Pepillo Origel volvió a acaparar los reflectores al revelar las dos experiencias que casi le cuestan la vida. Primero, el conductor enfrentó un severo cuadro de influenza con bronquitis, que lo dejó varios días sin poder dormir y con sensación de ahogo constante.

Apenas recuperado, confesó que también vivió un momento de pánico absoluto en un avión que se incendió en pleno vuelo desde Puerto Vallarta a Ciudad de México. Entre agradecimientos a la Virgen de Guadalupe y el público que lo apoyó, Pepillo compartió todos los detalles de estas angustiosas vivencias.

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Pepillo Origel / Redes sociales

Pepillo Origel revela infierno por su influenza con la bronquitis

En su regreso a ‘Con permiso’, Pepillo relató cómo la influenza con bronquitis lo mantuvo al borde del agotamiento: “Miren, me dio influenza, me dio influenza con una bronquitis espantosa, no dormía, no podía ni siquiera estar sentado porque me ahogaba. Qué terrible la tos. Yo quiero que toda la gente que tenga estas enfermedades tenga mucho cuidado”.

El conductor estuvo tres semanas luchando contra la enfermedad, mientras veía que familiares y amigos padecían incluso más tiempo. “Mi hermana Gabi duró más de un mes, otra amiga dos meses. Yo tres semanas, y aquí estoy. Por eso fui a la Basílica a darle gracias a la Virgen de Guadalupe”, compartió, mostrando su gratitud tanto espiritual como por los mensajes de apoyo y remedios caseros que recibió de su público.

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Pepillo Origel / Redes sociales

Pepillo Origel revela el momento de pánico que vivió en un avión en llamas

La angustia para el conductor ya venía desde antes. Previo a caer enfermo, Pepillo vivió un aterrador episodio en un vuelo de Puerto Vallarta a Ciudad de México:

“Pues qué crees, cuando ya íbamos a aterrizar se empezó a quemar el avión. Nos tuvieron que regresar al aeropuerto; aterrizamos y nos bajamos corriendo, nos encerraron con las maletas y trajeron otro avión… en vez de llegar a las 2 de la tarde llegamos a las 9 de la noche todos”, relató.

Martha Figueroa no podía creerlo: “Eso es lo que nos tenías que contar, ¡eso es más grave que tu bronquitis!”

Pepillo, todavía sorprendido por la experiencia, respondió: “¿Tú crees?”

“¡O sea, la libraste dos veces!”, agregó Martha, entre incredulidad y alivio.

“Ay, sí… la libré. Dios mío”, confesó Pepillo, visiblemente agradecido.

“Bendito sea Dios, aquí estamos”, concluyó el conductor, dejando claro que, después de la enfermedad y el susto en el avión.

Pepillo Origel sufre accidente / Redes sociales

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Pepillo Origel agradece a la Virgen de Guadalupe tras librar la muerte

El conductor Pepillo Origel contó que, tras sufrir un grave cuadro de influenza con bronquitis que lo tuvo varios días en cama, decidió acudir a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por su recuperación, ya que en los peores momentos sentía que su enfermedad no tendría fin.

Además, expresó su gratitud hacia el público que le envió innumerables mensajes de apoyo, así como consejos y remedios caseros que lo ayudaron a mejorar.

“Así es que muchas, muchas gracias, y por eso me fui a la Basílica a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, que la verdad siempre la tengo conmigo”, dijo Pepillo en “Con permiso”.

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