Natalia Jiménez casi sufre un accidente aéreo por segunda vez; vivió momentos de terror: “Estoy temblando”

Natalia Jiménez vuelve a ser tendencia en redes sociales. Tras enfrentar críticas por usar una ambulancia para llegar a un evento, ahora despierta la preocupación en los fans al estar a punto de sufrir un accidente aéreo por segunda ocasión. Te contamos todos los detalles.

Natalia Jiménez / Mezcalent

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Así fue como Natalia Jiménez estuvo a punto de sufrir un accidente aéreo por segunda vez

A través de un video para redes sociales, Natalia Jiménez compartió los momentos de terror que vivió luego de que el avión en el que viajaba con rumbo a Fresnillo, Zacatecas, comenzara a presentar fallas.

Al inicio del video, se puede observar a la exvocalista de ‘La quinta estación’ tapándose los oídos por el fuerte ruido que había dentro de la nave. Al mismo tiempo, se alcanzaba a ver a los pilotos manipulando el tablero de control que, aparentemente, daba advertencias.

Si bien la situación no pasó a mayores y lograron aterrizar, la cantante admitió sentir que su vida estaba en riesgo. Relató que esta es la segunda vez que le pasaba algo similar y que, al parecer, la aeronave comenzó a desprender humo mientras estaban en el aire.

“Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema, o sea, tienen un problema con la válvula de presurización del avión. Empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho el avión, ha comenzado a salir humo, sonó la alarma, se puso terrible y este es el segundo avión hoy. Esta es la primera vez que nos pasa, nunca nos había pasado algo así”. Natalia Jiménez

Al borde de las lágrimas, reiteró que se encontraba bien, pero muy asustada por lo ocurrido: “Acabamos de aterrizar. Estamos todos bien, pero yo estoy temblando. Estoy muy asustada, quiero llorar”, manifestó.

El post encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas. Aunque todos se alegraron de que estuviera bien, algunos le advirtieron que tuviera “cuidado”, ya que probablemente todo era una “señal divina” para que no asistiera a Zacatecas a cumplir con un concierto.

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¿Por qué Natalia Jiménez usó una ambulancia para llegar a un evento?

Toda esta situación ocurre un mes después de la polémica por usar una ambulancia para llegar a un evento. En pasado marzo, se viralizó un video en el que se puede ver a Natalia Jiménez viajando en un vehículo de emergencia para llegar a un evento tras su presentación en el Vive Latino.

Los internautas se mostraron indignados por esta acción y la criticaron por usar una ambulanciavpara “intereses personales”. A raíz de todos los dimes y diretes, tanto ella como su representante tuvieron que salir a dar explicaciones.

De acuerdo con la celebridad, desde hace unos meses le detectaron un cuadro de prediabetes, el cual provocó que no se sintiera bien durante su concierto en el Vive Latino.

Si bien la idea original era que, tras el show, tomara un vuelo a Puebla para llegar a su evento, se tomó la decisión de contratar un “servicio de transporte médico privado” para que pudieran supervisarla por si presentaba alguna complicación de salud.

“En los videos, las partes que se editan para que la gente disfrute de un video entretenido, no muestran todo lo que pasa en nuestro entorno. Esto pudo haber confundido a mucha gente y lo entendemos”, manifestó Jiménez.

Natalia Jiménez / Mezcalent

¿Quién es Natalia Jiménez, cantante que estuvo a punto de sufrir un accidente aéreo?

Natalia Altea Jiménez Sarmento, mejor conocida simplemente como Natalia Jiménez es una cantante y compositora de origen español.

Actualmente tiene 44 años.

Alcanzó la fama a inicios de los 2000, cuando se convirtió en la vocalista de ‘La quinta estación’.

Con esta agrupación, lanzó éxitos como ‘Me muero’, ‘Algo más’ y ‘El sol no regresa’.

Luego de que la banda se disolviera en 2010, empezó su carrera en solitario.

Ha estado en ‘La Voz’ como coach.

Ha ganado diversos reconocimientos, incluyendo premios Grammy y Billboard.

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