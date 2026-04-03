Natalia Jiménez rompe el silencio por usar ambulancia y revela problema de salud que encendió alarmas

El video se volvió viral, las críticas no tardaron y las redes explotaron. Tras días de señalamientos, Natalia Jiménez decidió hablar claro: el uso de una ambulancia no fue un capricho ni para evadir el tráfico, sino por un tema de salud que mantenía en privado. La cantante reapareció junto a su esposo para dar la cara, apagar rumores y revelar fuerte padecimiento, una condición que ya le ha ocasionado episodios delicados.

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¿Qué fue lo que reveló Natalia Jiménez tras usar una ambulancia?

La polémica en torno a la cantante Natalia Jiménez estalló luego de que se viralizara en redes sociales un video donde aparece trasladándose en una ambulancia con sirena, lo que generó duras críticas y acusaciones de un posible uso indebido de los servicios de emergencia.

En cuestión de horas, usuarios señalaron a la cantante de presuntamente aprovechar su fama para evadir el tráfico y llegar más rápido a Puebla, donde asistiría a una reunión privada. Para muchos, la escena reflejaba un privilegio injustificado, y aunque el juicio público parecía claro, con el paso de los días comenzó a surgir un trasfondo más complejo.

De acuerdo con la información difundida, horas antes del traslado Natalia Jiménez se había presentado en el festival Vive Latino, donde compartió escenario con Chetes y terminó su participación cerca de las 21:45 horas. El poco margen de tiempo, sumado al intenso tráfico rumbo a Tlaxcala, habría llevado a la artista a tomar la decisión de desplazarse en ambulancia, elección que encendió la controversia y la colocó en el centro del debate digital.

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¿Qué enfermedad padece Natalia Jiménez y por qué necesitó atención médica?

A través de un video publicado en TikTok, de casi seis minutos de duración, Natalia Jiménez apareció acompañada de su esposo y manager, Arnold, para explicar que el traslado en ambulancia respondió únicamente a motivos médicos.

En el clip, revelaron que la intérprete fue diagnosticada desde hace varios meses con prediabetes, condición que requiere monitoreo constante y que, combinada con su ritmo de trabajo, le ha provocado deshidratación y malestares físicos recurrentes.

Arnold Hemkes “Natalia, desde hace ya varios meses, presenta un cuadro de prediabetes. A ella no le gusta hablar de sus temas médicos y es alguien que siempre trata de ver el lado positivo y dejar un mensaje positivo en redes sociales”.

Arnold explicó que el día de la controversia, Natalia no se sentía bien tras su participación en el Vive Latino, presentando síntomas similares a los que meses atrás la llevaron incluso a ser hospitalizada. Por esa razón, el equipo decidió cambiar los planes de traslado de último momento.

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¿Por qué Natalia Jiménez fue trasladada en ambulancia y no de otra forma?

De acuerdo con la versión ofrecida por la propia pareja, el plan original era trasladarse en helicóptero hacia Puebla. Sin embargo, al notar que Natalia Jiménez no estaba en condiciones óptimas, optaron por contratar un servicio médico privado que permitiera mantenerla bajo supervisión durante el trayecto.

“Esa tarde que Natalia tenía un compromiso para hacer un dueto con su amigo Chetes (...), ella no se estaba sintiendo bien. El plan original era salir del Vive Latino y tomar un helicóptero desde el AICM para viajar a Puebla. Tomamos la decisión porque, hace algunos meses, ella presentó un cuadro de deshidratación, por el cual terminó en el hospital y pasó una noche bajo supervisión”.

La ambulancia no solo fungió como medio de transporte, sino como unidad de monitoreo médico, en caso de que la cantante presentara alguna complicación mayor en el camino. La intención era llevarla inicialmente a un hospital al sur de la Ciudad de México, donde pudiera ser evaluada antes de continuar con su agenda.

Este detalle es clave, ya que desmiente la versión de que únicamente se utilizó el servicio para “ahorrarse el tráfico”. El traslado se realizó bajo criterios médicos y con personal capacitado, algo que, según su entorno, era necesario dadas las circunstancias.

“Esto pudo haber confundido a mucha gente y lo comprendemos. Sin embargo, queríamos dar esta explicación para que se supiera cuál es el trasfondo de la situación y los cuidados que queremos tener con la salud de Natalia. Estas complicaciones vienen no solo por la prediabetes, sino también por la dura jornada de trabajo a la que está expuesta, las giras y que, en ocasiones, no hay opciones saludables para comer, lo que complica su estado de salud”

¿Qué pasó con Natalia Jiménez después de la revisión médica?

Una vez que Natalia Jiménez fue revisada por especialistas, su estado de salud se estabilizó, por lo que pudo continuar con sus compromisos previamente acordados.

El equipo enfatizó que el uso de la ambulancia evitó una posible recaída más seria, recordando que meses atrás la cantante ya había atravesado por un episodio delicado de deshidratación que requirió hospitalización.

Al final del video, Arnold reiteró que su compromiso es preservar la salud de Natalia por encima de cualquier crítica, mientras que la propia cantante agradeció el apoyo de sus seguidores y aprovechó para invitarlos a su próxima gira.

“Queríamos decirles que los queremos mucho, que gracias por el apoyo de siempre y que nos vemos muy prontito con la gira”, expresó visiblemente emocionada. Fiel a su estilo cercano, incluso se permitió bromear con la situación: “Si algún día me ven por ahí pachucha, pues ya saben por qué es”.

Así fue como se defendió Natalia Jiménez:

Natalia Jiménez toma distancia de redes tras ola de críticas

La controversia no solo se quedó en comentarios negativos. La presión en redes sociales fue tal que Natalia Jiménez tomó la decisión de limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

Además, la cantante se alejó temporalmente de las redes sociales, algo que ella misma confirmó al inicio de su video. Este distanciamiento habría sido una forma de enfocarse en su salud y evitar el impacto emocional de los señalamientos.

Al final del mensaje, tanto ella como su esposo insistieron en que su prioridad es preservar su bienestar. La artista también aprovechó para agradecer el apoyo de sus fans y extender una invitación a sus próximos conciertos.