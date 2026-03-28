Natalia Jiménez se tatúa las cejas tras perder el pelo por terrible diagnóstico de cáncer; ¿cómo se ve? VIDEO

Natalia Jiménez, exparticipante de ‘MasterChef Junior’ y popular influencer, impactó a sus seguidores en enero de 2025 al revelar que fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin. Mediante un video compartido en TikTok, la joven de 20 años contó con honestidad cómo recibió la noticia y de qué manera su vida dio un giro drástico a partir de ese momento.

Ahora, causó revuelo tras confesar que, después de un tiempo de luchar en contra de esta enfermedad, ¡se tatuó las cejas tras perderlas por las quimios!

Natalia Jiménez exparticipante de MasterChef / @nattjim

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¿Cómo se rapó Natalia Jiménez, exparticipante de MasterChef Junior?

Hace un año, Natalia Jiménez, también cantante e influencer, ha mostrado algunos de sus momentos más sensibles por su lucha en contra del cáncer de sangre. Incluso, compartió un gesto de apoyo y cariño por parte de su novio, Abe, quien decidió raparse al mismo tiempo que ella, luego de que comenzara a perder el cabello como consecuencia de las quimioterapias a las que se somete.

Mediante su cuenta de TikTok, Abe, novio de Natalia, compartió cómo se rapó el cabello en solidaridad con la influencer: “Te dije que no te dejaría luchar sola”.

Por su parte, Jiménez también dio a conocer a sus seguidores cómo su cabellera y pestañas han vuelto a crecerle.

Natalia Jiménez lanza desgarrador mensaje / IG: @nattjim

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¿Cómo luce Natalia Jiménez tras tatuarse las cejas que se le cayeron por las quimioterapias?

Luego de que Natalia Jiménez dio a conocer la nueva canción que lanzó sobre su lucha contra el cáncer. En esta ocasión, presumió en redes sociales cómo luce luego de tomar la decisión de tatuarse las cejas, así como los labios.

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un video en el que reveló su experiencia con el microblading.

“Me tatuó los labios y las cejas. ¿Sabías que durante toda la etapa de la quimio me he estado haciendo microblading? Y eso hace que parezca que nunca se me han caído las cejas. Les voy a enseñar hoy el proceso entero”. Natalia Jiménez

Natalia Jiménez, exparticipante de MasterChef Junior, se tatua las cejas tras raparse por cáncer / IG: @nattjim

Luego de que dio a conocer el proceso al que se sometió, al final del clip se dejó ver más que renovada, según usuarios, con su nueva imagen.

Como era natural, los halagos no tardaron en hacerse presentes en la caja de comentarios.

Natalia Jiménez, exparticipante de MasterChef Junior, se tatua las cejas tras raparse por cáncer / IG: @nattjim

Estos fueron algunos comentarios:



“Quedaste hermosa. ¿Y abe? No he vuelto a ver videos con él”,

“Estás guapísima, corazón”,

“De verdad, verdad, te quedó bonito y mira que hay cada cosa poco profesional”.

Así luce Natalia Jiménez:

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¿Quién es Natalia Jiménez, expericipante de MasterChef Junior e influencer?

Natalia Jiménez es una creadora de contenido y ex participante de la cuarta temporada de ‘MasterChef Junior’ España, donde, con apenas 11 años, logró ganarse el cariño del público gracias a su talento y carisma.

Con el paso del tiempo, ha consolidado su presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida, enfrenta desafíos personales y se ha convertido en una figura de inspiración para muchos de sus seguidores. Además, ha mostrado su faceta musical y recientemente estrenó el tema ‘Quiero volver’, en el que refleja su batalla contra el cáncer.

En sus plataformas digitales aborda temas como la salud mental, la alimentación, la moda y la belleza, tópicos que también están presentes en su libro ‘Querer(te)’, publicado en 2020.