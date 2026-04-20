Susana Zabaleta se burla de Natalia Jiménez por su presunta mala actitud en Zacatecas: “Está funadísima”

Susana Zabaleta vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que pausó una presentación reciente para burlarse de Natalia Jiménez, a quien se le señaló por presuntamente tener una mala actitud en el concierto que tuvo hace poco en Zacatecas. Esto fue lo que pasó.

Natalia Jiménez / Mezcalent/Redes sociales

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¿Por qué se dice que Natalia Jiménez tuvo una mala actitud en su concierto en Zacatecas?

Natalia Jiménez fue contratada para presentarse en la Semana de la Cultura, en Fresnillo, Zacatecas, evento que se llevó a cabo desde el 13 hasta el 19 de abril. La española tuvo algunos percances previos a llegar al lugar.

Y es que, a través de redes sociales, comentó que el avión en el que se transportaba a su destino comenzó a presentar fallas. Si bien no pasó a mayores y se dijo alegre de poder reunirse con su público zacateco, admitió haber temido por su vida.

Todo apuntaba a que la española daría un show de calidad. Sin embargo, internautas que dijeron haber estado en el evento aseguraron que esto no fue así. Según lo que se empezó a decir en internet, la presentación inició dos horas tarde y no dejó que los artistas locales se subieran al escenario con ella.

Supuestamente, la exvocalista de ‘La quinta estación’ también exigió a los organizadores tener control total del área y que ninguna persona, sin importar edad o rango, accediera sin su consentimiento. Cabe mencionar que estas especulaciones no han sido confirmadas. De igual forma, la celebridad no se ha pronunciado.

Natalia Jiménez / Mezcalent/Redes sociales

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Así fue como Susana Zabaleta se ‘burló’ de Natalia Jiménez

Susana Zabaleta también fue invitada a la Semana de la Cultura en Fresnillo, Zacatecas. En algún punto de su presentación, se dirigió al público y empezó a burlarse de Natalia Jiménez por los rumores que rondan sobre su presunta mala actitud.

“Yo dije: ‘Como los dejaron plantados ayer, no van a venir los perros’. Ya me contaron todo el chisme. Estaba ya en el camerino y yo: ‘No mam…, ¿y luego?’. Está fundadísima la vieja”. Susana Zabaleta

Entre risas, hizo énfasis en la paciencia que tienen los fans para seguir amando a un artista, pese a los desplantes: “Es que los hicieron esperar dos horas, pero ya estaban todos los pend.... Ay, perdón… ¿Lo dije o lo pensé?”, manifestó.

Para rematar, la novia de Ricardo Pérez le preguntó a su público si realmente “Natalia los hizo esperar” y comenzó a cantar un fragmento de ‘Creo en mí’, uno de los mayores éxitos de la española.

Las palabras de Susana causaron reacciones diversas; mientras algunos apoyaron a la también actriz por “alzar la voz”, otros le exigieron que “respetara a Natalia”, pues era una celebridad con más carrera que ella.

Por su parte, Natalia Jiménez no se ha pronunciado con respecto a estas fuertes declaraciones.

¿Quién es Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta también conocida como ‘La Zabaleta’, es una cantante y actriz originaria de Monclova, Coahuila.

Actualmente tiene 61 años.

No solo ha participado en diversas óperas, sino que también se le ha visto en proyectos como ‘Sexo, pudor y lágrimas’, ‘Elisa antes del fin del mundo’ y ‘Por ella soy Eva’.

Su voz es considerada como una de las mejores de México.

Tiene dos hijos.

Ahora está en una relación con Ricardo Pérez, conductor de ‘La Cotorrita’, quien es 30 años menor que ella.

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