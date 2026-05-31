¿Kenia Os terminó con Peso Pluma? Se quiebra en pleno concierto en Monterrey "¡Los necesito!”

Kenia Os se presentó en el Estadio Borregos de Monterrey como parte de su tour “K de Karma” tras haber sufrido un golpe de calor semanas atrás durante su show en Mérida.

Ante la euforia de miles de asistentes, interpretó varios de sus éxitos, desde algunos clásicos hasta Rojo Versace, sencillo que pertenece a su más reciente álbum. Sin embargo, diversos usuarios han manifestado preocupación por la cantante.

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Kenia Os genera preocupación en sus fans tras show en Monterrey. / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Kenia Os durante su concierto en Monterrey?

Horas después de la presentación de Kenia Os en Monterrey, se comenzaron a difundir diversos videos de la intérprete originaria de Mazatlán en el escenario, pero uno de los que más preocupó a sus fans fue en el que rompe en llanto. ¿Terminó con Peso Pluma?

Peso Pluma y Kenia Os beso / Redes sociales

En medio de la interpretación de “Love Bombing”, la cantante se mostró sensible al inclinarse en el escenario y expresar que necesitaba a su grupo de fans, los ‘keninis’. Otras de las canciones en las que Kenia Os se dejó ver vulnerable fueron “Tarde” y “Una y otra vez”.

“Quiero escucharlos cantar conmigo, de verdad, los necesito”. Kenia Os

Hasta ahora, la cantante no ha dado declaraciones al respecto, pero en una de sus recientes historias compartidas de Instagram se detalla que su concierto en Monterrey marca el fin de la primera etapa de “K de Karma” tour.

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¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron antes del concierto en Monterrey?

Pese a que los intérpretes de “Tommy & Pamela” ya no esconden su amor y se han dejado ver muy cercanos en sus últimas apariciones públicas, la reciente actitud de Kenia Os en su concierto de Monterrey ha desatado teorías de posible ruptura.

Principalmente, usuarios aseguran que la cantante se puso más sensible al interpretar canciones de amor y desamor de su más reciente álbum; sin embargo, otros afirman que su llanto está relacionado con el éxito que ha tenido tras el lanzamiento de su álbum.

“Me dolió el alma verla así”, “Terminó con mi papá” y “Creo que fue por la emoción del momento” son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes tras el show de Kenia Os en Monterrey.

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¿Cuándo iniciaron su relación Kenia Os y Peso Pluma?

La historia de amor de Kenia Os y Peso Pluma comenzó a mediados de 2024, después de que colaboraron en el sencillo “Tommy & Pamela”. Pese a que el cantante de corridos tumbados mostró interés por la intérprete, no consolidaron su historia debido a que Peso Pluma tenía pareja.

Después de varios mensajes en Instagram y salidas con pláticas profundas, dieron inicio a su relación en febrero de 2025, pero no fue hasta el Super Bowl de ese mismo año cuando se dejaron ver juntos intercambiando varias muestras de afecto.

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