¿Paty Cantú celosa de Danna y Kenia Os? Tras ser “excluida” de la historia del pop mexicano, dice: “No demeritar”

Hace 2 meses un fan posteó en X que Danna, Kenia Os, Belinda y Sofía Reyes estaban dando la cara por el pop, ante lo cual Paty Cantú salió a decir que la incluyeran, porque 20 años haciendo pop tenía muchos ovarios y trabajo.

Paty Cantú señala que sí es parte de las mexicanas que dan la cara por el pop / Alejandro Isunza / IG @charritopadrote y Redes Sociales

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¿Qué dijo Paty Cantú tras ser excluida de las cantantes mexicanas que dan la cara por el pop?

Estas declaraciones despertaron el apoyo de sus seguidores, pero también varias críticas, ante lo que Paty Cantú, quien hace tiempo se casó con Christian Vázquez, es enfática al señalar:

“Pese a que pueda decir: ‘Inclúyanme’, es: ‘Inclúyannos a tantas que somos’. El pop se hace en manos de las más grandes exponentes de moda, y que lo hacen increíble, pero también volteen a ver a todas partes, a las que nunca nos hemos rendido, a las mexicanas nuevas que están rompiéndola, las que llevan 20 o 30 años haciéndolo… No demeritar esfuerzo sucediendo en México, porque hay mucho talento”. Paty Cantú

En redes sociales, un usuario la excluyo de las cantantes mexicanas que representan el pop y Paty Cantú así contestó. / Alejandro Isunza / IG @charritopadrote y Redes Sociales

“A eso me refería cuando dije: ‘Inclúyanme’. No era algo de: ‘Invítenme a la fiesta’. No venía desde un lugar así. Pero incluso pasado ese comentario entendí muy bien, con esta etapa en mi vida y los shows que estoy haciendo, que hay diferentes maneras de lograrlo. No todas se ven igual. Tener más de 20 años de carrera y más de 5 shows de (diferente) repertorio es una forma de lograrlo, para mí”.

Y agregó: “Uno, de repente, se pierde en la supuesta competencia que se pone afuera, entre titulares, fandoms, rumores, que a veces internamente realmente ni están sucediendo entre colegas.No digo que no queramos todos premios, visibilidad. Eso es muy lindo para el ego, pero para mí, esto (tener sus shows) es lograrlo”.

La mayoría de usuarios defendieron a Paty Cantú sobre la exclusión que hizo un internauta. / Alejandro Isunza / IG @charritopadrote y Redes Sociales

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¿Cómo reaccionó Danna sobre la polémica de Paty Cantú y si está considerada en la historia del pop?

En una reciente entrevista, Danna dijo que Paty sí está considerada en la historia del pop, de quienes han corrido para que hoy otras pudieran caminar, solo que a veces en las conversaciones se enfocan hacia ella, Belinda y Kenia, comentario que Cantú agradece.

“Contestó súper linda. La adoro. Siempre ha hablado bien de mí. Es una mujer y una artista genuinamente sorora. No nada más frente a cámaras, sino cuando hemos estado cara a cara en lo personal. Sé que nos admiramos, queremos, respetamos. Es una mujer congruente”. Paty Cantú

Y asegura que se siente bien reconocida. “Hoy, en retrospectiva, siento que tengo la comunidad más hermosa de fans del mundo. Si llegan más, genial, y si no, son muchísimos”.

Danna señaló que Paty Cantú sí es una de las cantantes mexicanas que representan al pop. / Alejandro Isunza / IG @charritopadrote y Redes Sociales

¿Qué dijo Paty Cantú sobre las dificultades en su trayectoria musical?

Sobre qué ha sido lo mejor en estos años de trayectoria, refirió: “Darme cuenta de lo fuerte que soy, de la capacidad y diligencia que tengo para continuar y reinventarme. Es una sorpresa, porque uno no sabe, hasta que se ve en el éxito o en el fracaso, si es capaz de continuar y seguir siendo uno mismo. Y, por otro lado, la comunidad que se ha formado a través de mi música y de mi persona”.

“Mientras que lo más difícil ha sido aprender todo lo anterior, te das cuenta hasta que lo haces, dices: ‘Logré reinventarme, levantarme’. Pero cuando te estás cayendo, cuando algo no sale como lo esperas, cuando en tu vida personal estás sufriendo alguna crisis o en tu salud no sabes de qué eres capaz, a todos, un millón de veces nos han dado ganas de tirar la toalla, no importa a qué nos dediquemos, pero mis ganas de expresarme, mi amor por la comunidad y por mí misma me ha permitido siempre continuar”. Paty Cantú

Paty siempre se ha mostrado abierta a hablar de la salud mental.

Paty Cantú “En todos no es una línea horizontal, sino algo que sube y baja, que a veces duele y se inflama, pero en las últimas décadas se ha normalizado atenderlo, hacer terapia, entender que hay cosas que están en nuestro control y otras que no. A mí no me da vergüenza hablarlo o tocarlo en canciones o alguna conversación, porque, para mí, parte de mi misión como artista es normalizar lo que nos hace humanos”.

“Todas las personas pasamos por altos y bajos, crisis individuales. Me interesa que hablemos de ello. En mi caso, están los temas: ‘Cuervo’, ‘Vuelve a respirar’, ‘¿Te ha pasado?’, y en mi vida personal yo he hablado del hipotiroidismo (que ella padece), que las hormonas controlan todo lo que hay en nuestro cuerpo. Inclusive eso lo trato, abordo, trabajo, y con ello me mantengo bien”.

Paty Cantú habló sobre las dificultades a lo largo de años de carrera.

¿Cómo vive Paty Cantú su matrimonio con Christian Vázquez?

El año pasado, Paty Cantú se casó con el actor Christian Vázquez y nos compartió cómo ha sido esta etapa. “Ha sido hermoso. Somos un equipo, 2 personas que se admiran y conversan de verdad. Somos mejores amigos, porrista uno del otro. Eso a mí me da mucha fuerza para seguir creando y yendo hacia adelante”.

Sobre si ha cambiado la dinámica de novios a esposos, nos dijo: “Sí, para bien. El lazo y vínculo están aún más fuertes. El estar con alguien y hacer planes es delo más divertido del mundo. Nos encanta que nos digan: ‘Señor y señora’”.

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