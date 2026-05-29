Majo Aguilar desata críticas por el ‘outfit’ que utilizó en su concierto: ¿Polémica por enseñar de más? VIDEO

La dinastía Aguilar sigue causando polémica, pero lejos de tratarse del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, es ahora Majo Aguilar la criticada. La prima de Ángela es señalada por utilizar un “atrevido” outfit en uno de sus recientes conciertos. ¿Cómo lucía?

Majo Aguilar criticada por outfit en su concierto / IG: @majo__aguilar /

¿Por qué el vestuario de Majo Aguilar en su concierto fue criticado?

La polémica de Majo Aguilar, quien ha sido comparada con Ángela Aguilar, se desató en redes sociales, luego de que una página publicara un video criticando el vestuario utilizado por ella durante un reciente concierto.

En el clip, se puede escuchar una serie de duros comentarios en contra de su forma de vestir esa noche, algo que se “robó” el show de aquel espectáculo:

No respeta el legado, si traes mariachi vístete acorde y qué feo se viste. Video en redes sociales

La intérprete lucía un atuendo de dos piezas que, para muchos, mostraba más de lo “acostumbrado”. El video ya reúne miles de reacciones y comentarios en un intenso debate.

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Majo Aguilar acusada de atuendo “provocador” / FB: Agárrate al chisme

¿Cómo reaccionó Majo Aguilar a las críticas por su atuendo presuntamente “atrevido”?

Majo Aguilar, quien podría colaborar musicalmente con su primo Emiliano Aguilar, no ha respondido a esta nueva polémica que azota a su puerta.

En diferentes páginas y grupos en redes sociales se ha llevado a cabo un fuerte debate que enfrenta opiniones, mientras unos defienden a la cantante, otros aseguran que su vestuario “estuvo fuera de lugar”.

Aquí algunos de los comentarios obtenidos en redes:



“Show en Acapulco a más de 50 grados, cómo querían que saliera a cantar”,

“No es necesario que enseñes”,

“La critica se llama envidia, no importa cómo vista, lo que importa es lo que proyecta” y,

“Ahora no hay que usar ropa interior. Eso enseñan estás damas”.

Sin una respuesta de Majo, el duelo de argumentos continúa. Te dejamos el video para que opines. ¿Sí fue mucho o exageran?

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Vídeo || Majo Aguilar aparece en concierto con sensual vestimenta y roba miradas pic.twitter.com/zOLQEgAxlc — MVR Noticias (@MVRNoticias) May 24, 2026

¿Cuáles son las canciones más famosas de Majo Aguilar?

Majo Aguilar, confundida con Ángela Aguilar en diferentes momentos, es una cantante mexicana que pertenece a la dinastía Aguilar, considerada una de las familias más influyentes dentro de la música regional mexicana.

Su lanzamiento profesional se dio en 2015 con la canción “Lo busqué”, colaboración que realizó junto a sus primos Leonardo y Ángela Aguilar. En 2017 presentó el EP Tributo, un proyecto dedicado a honrar el legado musical de sus abuelos y las raíces de su familia.

Entre las canciones más famosas de Majo Aguilar destacan:



“No voy a llorar”,

“Hoja en blanco”,

“Cuéntame” (junto a Alex Fernández),

“Amor ilegal”,

“Nadie como tú” y,

“Quiero un amor”.

Majo Aguilar continúa con una carrera en ascenso, aunque ha enfrentado bajas ventas recientemente. Sin duda alguna, es una de las integrantes de la Dinastía Aguilar que es más querida por el público.

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