Filtrarían VIDEOS de Christian Nodal presuntamente siéndole infiel a Cazzu... ¡y NO sería con Ángela Aguilar!

La disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu por la custodia de su hija podría tomar un giro inesperado. Lo anterior, luego de que se revelara la existencia de diversos videos que presuntamente confirmarían la supuesta infidelidad del cantante sonorense. ¿Cómo son?

¿Christian Nodal se retira de la música? / Mezcalent

¿Existe una disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu?

En los meses recientes, Christian Nodal y Cazzu han protagonizado diversas “guerras” de declaraciones en torno a la custodia y cuidado de la hija que ambos tienen en común.

Sin embargo, la tensión aumentó luego de que la cantante argentina asegurara que su hija presuntamente estaba enfrentando una situación de “abandono”.

Ante estas afirmaciones, Nodal respondió mediante un comunicado en el que defendió su papel como padre y afirmó que siempre ha cumplido con sus responsabilidades.

Además, Christian realizó un video en el que mostraba el cuarto que preparó para la ocasión en la que su hija pueda visitarlo. Esto generó muchas críticas en su contra, pues lo han señalado de “victimizarse” frente al tema.

Todo podría cambiar en próximas semanas según información reportada por una famosa periodista. ¿Por qué?

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Cazzu reveló que el abogado de Christian Nodal la contactó ¿hay reconciliación? / IG: @cazzu / @nodal

¿Filtrarán videos de Christian Nodal siéndole infiel a Cazzu?

La periodista Mandy Fridmann, durante una reciente emisión de Lubox TV, reveló la existencia de videos comprometedores de Christian Nodal presuntamente siendo infiel, cuando él estaba junto a Cazzu.

Lo más increíble del asunto para muchos, es que la presunta tercera en discordia no sería Ángela Aguilar, si no otra persona más:

Hay unos videos de las supuestas infidelidades de Nodal en la época de Cazzu, y no estoy hablando de Angelita. Mandy Fridmann

Otro de los asuntos de los que se habló en dicho programa, fue la presunta insistencia de Christian para que Cazzu no mostrara tan seguido el rostro de la pequeña: “ El trato es no mostrarla hasta que el juicio termine, posiblemente esto se solucione pronto ”, dijo Mandy.

Por último, la comunicadora señaló que de revelarse la existencia de dichos videos comprometedores del artista, el conflicto podría terminar más pronto de lo esperado:

“ Unos videos que en su momento se habrían sacado de circulación, se habrían comprado. Esa persona ha decidido regalarlos a la causa Cazzu. Entonces, podría ser una importante prueba de negociación ”, comentó.

¿Será que pronto terminará la novela entre Christian Nodal y Cazzu?

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@quiqueusales @Mandy Fridmann nos cuenta el posible motivo por el que Cazzu no puede mostrar a Inti en su viaje a Disney. 🏰 y como si fuera poco… Nos dice que Nodal y Cazzu estarían cerca de llegar a un acuerdo por…………. ¿Qué opinas de toda esta situación? 👀👇 ¡Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas! @LUBOX.tv #Cazzu #Nodal #Inti ♬ original sound - Quique Usales

¿Cómo reaccionó Cazzu a las recientes declaraciones de Mandy Fridmann?

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Cazzu han emitido declaraciones públicas respecto a estas nuevas versiones que circulan en medios y redes sociales.

Entre internautas también se ha generado un intenso debate, pues mientras están los que respaldan al cantante, otros más apoyan a la argentina:



“Hablan mucho pero no muestran las pruebas”,

"¿Más dudas de que Nodal es el problema?” y,

“Qué malo es Nodal”.

Solo queda esperar a que estas versiones se confirmen o, en su defecto, sean desmentidas.

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