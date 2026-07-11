Mon Laferte con miedo a que su pareja tomara una decisión fatal por devastadora razón: “Su padre se suicidó”

La cantante chilena, Mon Laferte, reveló que vivió con miedo al pensar que su actual pareja podría intentar quitarse la vida, luego de vivir momentos que consideró traumáticos para él y que podrían haberle ocasionado un daño emocional irreversible.

Mon Laferte revela que su pareja podría haberse quitado la vida / Instagram

¿Mon Laferte con miedo a que su pareja haya buscado atentar contra su vida?

La cantante Mon Laferte, quien denunció haber sido víctima de abuso de pequeña, concedió una entrevista al programa Mañana más, y ahí reveló el complicado momento que vivió junto a su esposo, Joel Orta.

Todo comenzó cuando habló de las canciones tristes que ha escrito a lo largo de su trayectoria. La intérprete mencionó que tiene letras para llorar, y ahí dijo que hay una especialmente dedicada a su pareja, quien sufrió una fuerte depresión:

Mi pareja actual, el padre de mi hijo, estuvo muy deprimido y tuve mucho miedo de que él se quitara la vida. Mon Laferte

El temor de Mon surgió de las difíciles experiencias que pasó Joel durante su juventud, historias que lo afectaron directamente en su estado mental.

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Mon Laferte y su esposo, Joel Orta / Redes sociales

¿Por qué el esposo de Mon Laferte podría haber “pensado” en quitarse la vida?

Mon Laferte habló sobre la profunda depresión que atravesó su esposo, padre de su hijo, una situación que llegó a hacerle temer por su vida y que terminó convirtiéndose en la inspiración de una de las canciones más íntimas de su nuevo disco:

Cuando él era pequeño su padre se suicidó y yo tenía miedo de que la historia se sucediera. (...) Cuando le mostré la canción a mi pareja, lloramos juntos, porque fue muy fuerte. Mon Laferte

Como resultado nació No le regales tu corazón, uno de los temas incluidos en su más reciente producción discográfica, Femme Fatale Vol. 2, álbum en el que decidió plasmar emociones y experiencias personales.

Mon Laferte explicó que las palabras con las que concluye la canción corresponden al texto que leyó el día de su boda, cuando intercambió sus votos matrimoniales con su esposo.

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Mon Laferte: canciones más famosas

Mon Laferte es considerada una de las voces más influyentes de la música latinoamericana contemporánea. Su carrera comenzó a principios de la década de los 2000 tras participar en un programa de talentos en la televisión chilena.

A lo largo de su trayectoria ha destacado por explorar géneros como el rock, pop, bolero, ranchera, cumbia, balada y música alternativa.

Estos son algunos de sus éxitos más reconocidos:



Tu falta de querer

Amárrame (con Juanes)

Mi buen amor

Antes de ti

Si tú me quisieras

Amor completo, entre muchas otras.

Colaboradores de un video musical de Mon Laferte acusaron al equipo de la cantante por falta de pago, algo a lo que posteriormente respondió la intérprete chilena.

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