A Adán R. le quitaron la vida por su carrera musical, dice Luis R. Conriquez: “Cada quien hace sus cosas”

A inicios de semana, se confirmó la trágica muerte de José Adán Rodríguez Baldenegro, mejor conocido en el mundo artístico como Adán R. Como era de esperarse, el hecho causó mucha conmoción en redes sociales y muchos colegas han salido a dedicarle palabras de despedida.

Tal fue el caso de Luis R. Conriquez. Si bien lamentó los hechos, también dio unas declaraciones que fueron sumamente controversiales. Te contamos los detalles.

No te pierdas: Muere famosa actriz de Hollywood luego de la trágica perdía de su hijo de 26 años: ¿Qué sucedió?

Muere Adán R en Culiacán / Redes sociales

¿Cómo murió el cantante Adán R.?

La muerte de Adán R. fue confirmada por la agrupación ‘Los nuevos rebeldes’, de la cual él era exvocalista. A través de redes sociales, señalaron que el deceso del cantante, quien apenas tenía 29 años, ocurrió el 5 de julio.

“Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro excompañero y nos unimos a la pena que embarga, expresando nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz, Adán Rodríguez”, expresaron.

De acuerdo con medios locales, todo ocurrió durante la noche, en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado en Culiacán, Sinaloa. Al llegar, las autoridades encontraron a un hombre tendido en la cochera de una vivienda con múltiples impactos de bala.

Los paramédicos revisaron a la víctima. No obstante, esta ya se encontraba sin vida. Horas después, la familia reconoció oficialmente el cuerpo como el de Adán R. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

No obstante, algunas versiones extraoficiales apuntan a que, presuntamente, dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon y huyeron de la escena, al parecer, en un ataque directo. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada. Se desconoce cómo o cuándo fueron los ritos funerarios.

Te recomendamos: Muerte de Bonnie Tyler: La cantante también sufrió la dura pérdida de su hijo antes de sufrir problemas de salud

Adán R. fue asesinado / Redes sociales

Luis R. Conriquez habla sobre la muerte de Adán R

En entrevista para ‘De primera mano’, Luis R. Conriquez, quien hace algunos meses fue señalado de infidelidad, lamentó la muerte de su colega. No obstante, sugirió que estos hechos eran relativamente normales, principalmente para quienes trabajan en cosas relacionadas con “los corridos tumbados”.

“Cada quien tiene sus actos, cada quien hace sus cosas, cada quien sabe qué tiene en su conciencia”. Luis R. Conriquez

Sus comentarios fueron algo debatidos en redes sociales. Mientras que algunos aplaudían que estuviera “consciente del riesgo”, otros creen que sus palabras estaban “culpando de manera implícita a la víctima”.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado ante las críticas. Cabe destacar que esta no es la primera controversia en la que se ve envuelto. En 2025, se registraron disturbios en una presentación de Texcoco por negarse a cantar corridos bélicos.

¿Quién es Luis R. Conriquez, cantante que opinó sobre la muerte de Adán R.?

Luis Roberto Conríquez Magdaleno, mejor conocido como Luis R. Conriquez, es un cantante de regional mexicano. Tiene 30 años. Desde 2018, estuvo trabajando en algunas canciones como ‘El búho’ y ‘Mi apodo el 20’.

No obstante, su fama comenzó en 2023, tras colaborar con ‘La adictiva’ y ‘Peso Pluma’. A partir de allí, se ha ido consolidando como uno de los artistas más queridos del género. Ha trabajado con grandes artistas como J Balvín y ‘El malilla’.

En 2025, su exesposa lo acusó de haberla engañado durante el matrimonio. La polémica se fortaleció después de que una mujer filtrara unos supuestos chats que confirmarían el engaño.

Mira: HOY anuncia muerte de querido cantante a los 29 años; revelan cómo fueron sus últimos momentos con vida