Muerte de Bonnie Tyler: La cantante también sufrió la dura pérdida de su hijo antes de sufrir problemas de salud

La voz poderosa de Bonnie Tyler, inmortalizada en himnos como total eclipse of the heart, se apagó la noche del 8 de julio a los 75 años en un hospital de Faro, en Algarve, Portugal. Ahora, sale a la luz que la cantante perdió un hijo hace algún tiempo.

Muere Bonnie Tyler tras ser hospitalizada de emergencia / Redes sociales

¿De qué murió la cantante Bonnie Tyler, tras ser hospitalizada de emergencia?

La muerte de Bonnie Tyler fue dada a conocer por sus familiares a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde también compartieron algunos detalles sobre su deceso.

Según el comunicado, Bonnie Tyler falleció de manera inesperada la noche del miércoles 8 de julio mientras permanecía hospitalizada en Faro, Portugal, ciudad en la que residía.

La cantante recibía atención médica debido a diversas complicaciones relacionadas con su estado de salud:

La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Comunicado familia de Bonnie Tyler

Aunque la intérprete no padecía una enfermedad crónica ni se tenía conocimiento de algún trastorno directamente vinculado con su fallecimiento, durante los últimos meses enfrentó diversos problemas de salud derivados de una cirugía a la que fue sometida para tratar una perforación intestinal.

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La cantante Bonnie Tyler, conocida por éxitos como “Total eclipse of the heart”, falleció a los 75 años. / IG: Bonnie Tyler

¿La fallecida cantante, Bonnie Tyler, perdió un hijo recientemente?

La muerte de Bonnie Tyler ha traído nuevamente a la conversación los momentos tristes que vivió, así como las pocas polémicas que protagonizó durante los años de carrera que tuvo.

Bonnie nunca tuvo hijos, un tema que siempre le causó sentimiento y tristeza, más aún cuando la propia intérprete reveló que se embarazó y, posteriormente, perdió al bebé:

Me quedé embarazada casi enseguida, pero desgraciadamente tuve un aborto espontáneo, y fue horrible. Bonnie Tyler para The Guardian

Tyler aseguró que tanto su deseo, como el de su esposo Robert Sullivan, era poder tener un bebé, pero esta experiencia los dejó hundidos:

Seguimos intentándolo, pero nunca volvió a ocurrir. Fue terrible en aquel momento. Lo intentamos durante dos años más, pero no ocurrió nada y pensamos que quizá no estaba destinado a ser. Bonnie Tyler a The Guardian

Ambos señalaron que encontraron consuelo en su amor y en su amplia cantidad familiar: Bonnie tenía 16 sobrinos y sobrinas a los que adoraba.

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Bonnie Tyler y Robert Sullivan / Redes sociales

¿Cuáles son las canciones de Bonnie Tyler más conocidas?

Bonnie Tyler se convirtió en un icono global gracias a su inconfundible timbre de voz, forjado tras una operación de nódulos en las cuerdas vocales que, potenció su estilo único.

Estas son algunas de las canciones más conocidas de Bonnie Tyler:



Total eclipse of the heart,

Holding out for a hero,

It’s a heartache,

Lost in france,

If you were a woman ,

, Here she Comes,

Faster than the speed of night,

Have you ever seen the rain?,

The best, entre muchas otras.

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