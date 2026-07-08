Funeral de Ella Laboriel: así le dieron el último adiós a la hermana de Johnny Laboriel ¿su hija inconsolable?

La muerte de Ella Laboriel conmocionó al mundo del espectáculo mexicano. La cantante y actriz, reconocida como una de las primeras voces femeninas del rock and roll en México y hermana del inolvidable Johnny Laboriel, falleció dejando un importante legado artístico que marcó a varias generaciones.

Luego de que se confirmara la noticia a través de instituciones culturales y del gremio actoral, familiares y amigos comenzaron a despedirse de la artista en una ceremonia privada realizada en la Ciudad de México. Entre los asistentes destacó la presencia de su única hija, Muriel Ricard, quien acudió con total discreción y evitó hacer declaraciones ante los medios.

Ella Laboriel / Redes sociales

¿Dónde fue el funeral de Ella Laboriel y cómo fue el último adiós a la cantante?

El funeral de Ella Laboriel se realizó la tarde de este miércoles en una sucursal de la funeraria J. García López, ubicada al sur de la Ciudad de México. Ahí, familiares y amigos cercanos acudieron para despedir a la intérprete en una ceremonia caracterizada por la privacidad y el respeto.

Los restos de la cantante fueron velados en un ambiente íntimo, lejos de grandes homenajes públicos. Hasta el lugar llegó su hija, Muriel Ricard, quien permaneció junto a su familia durante los servicios funerarios.

La actriz y cantante evitó ofrecer entrevistas o declaraciones, concentrándose únicamente en despedir a su madre en compañía de sus seres queridos.

¿De qué murió Ella Laboriel, pionera del rock en español?

Aunque la familia no ha difundido un comunicado detallando oficialmente las causas del fallecimiento, diversos reportes señalan que Ella Laboriel habría perdido la vida por complicaciones respiratorias.

De acuerdo con la información que ha trascendido, la actriz y cantante enfrentaba problemas de salud relacionados con un enfisema pulmonar y una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), padecimientos que le fueron diagnosticados desde el año 2001.

La noticia comenzó a circular desde tempranas horas en redes sociales. Posteriormente, organizaciones como la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México compartieron mensajes lamentando su fallecimiento y confirmando la sensible pérdida para el ámbito artístico nacional.

Ella Laboriel / Redes sociales

¿Quién es Muriel Ricard, la hija de Ella Laboriel que acudió al funeral?

Muriel Ricard, única hija de Ella Laboriel, fue una de las asistentes al funeral de la cantante realizado en la Ciudad de México. La actriz acudió de manera discreta para despedir a su madre y evitó realizar declaraciones públicas durante el velorio.

Para los que no la conocen, Muriel Fouilland Laboriel, su nombre completo, se ha desarrollado como actriz, cantante de jazz y docente. Estudió teatro en la Universidad de La Sorbona, en París, donde también se especializó en voz escénica, formación que le permitió participar en proyectos teatrales y televisivos tanto en México como en el extranjero.

Desde los seis años comenzó su carrera sobre los escenarios y ha participado en más de 30 montajes teatrales. Entre sus trabajos más reconocidos destacan la obra Vine a decir adiós y su participación coprotagónica en la telenovela Mirada de mujer. Además, fue reconocida como actriz revelación con la Estrella de Plata en 1993 y actualmente comparte su experiencia como maestra de actuación y técnica vocal en la UNAM y en proyectos académicos privados.