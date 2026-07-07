Muere famoso compositor y cantante mexicano; así lo despidieron: “se despide un gran músico” FOTO

Han sido días grises para el mundo de la música, luego de que se diera a conocer el asesinato de Adán Rodríguez, exvocalista de ‘Los nuevos rebeldes’, se anunció un nuevo fallecimiento.

Esta vez, se trata de un veterano de la música mexicana, fundador de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, quien murió a sus 76 años de edad. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.

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La UV lamenta el fallecimiento del Mtro. Baldomero Escribano Nieves, distinguido integrante de nuestra comunidad universitaria.



Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y comunidad artística. Descanse en paz. pic.twitter.com/nu8Y1sLRRq — Universidad Veracruzana (@UVeracruzanaMx) July 5, 2026

¿Quién era Baldomero Escribano?

Don Baldomero Escribano Nieves nació en el año 1950 al sur de Veracruz, en la localidad de Juan Díaz Covarrubias. Baldomero inició desde temprana edad con interés e intención de incursionar en la música.

Con años de práctica, logró perfeccionarse en la teoría musical para pulirse como compositor y arreglista musical. Además de cosechar una carrera como catedrático de la Universidad Veracruzana.

Con su trayectoria y conocimiento, en 1978 fundó la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana.

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Baldomero Escribano Nieves / Redes sociales

¿De qué murió Baldomero Escribano?

La familia del músico y la Universidad Veracruzana dieron a conocer el fallecimiento de Baldomero, con esquelas lamentando la pérdida y con palabras de reconocimiento.

Sin embargo, no dieron detalles sobre la causa de muerte y hasta el momento, tampoco se sabe si el señor Baldomero sufría de alguna enfermedad o problema de salud que pusiera en riesgo su vida.

De acuerdo con medios locales, se sabe que el músico falleció desde el pasado domingo 5 de julio en Xalapa, Veracruz.

En el comunicado, compartieron los datos sobre los servicios funerarios, los cuales se llevaron a cabo los días 5 y 6 de julio.

“La Familia Escribano soriano comunica con profundo dolor el sensible fallecimiento de Baldomero Excribano Nieves. Se despide un gran músico y cantante, pero nos queda tu mayor obra: el amor y la inspiración que sembraste en todos nosotros.” Familia Escribano Nieves

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Así anunciaron el fallecimiento del músico / Redes sociales

🎞️ || Familiares, amigos y músicos dieron el último adiós al fundador y cantante de la Orquesta Salsa UV, Baldomero Escribano Nieves, durante el funeral celebrado en la funeraria Bosques del Recuerdo.#ChécaloEnAlCalor pic.twitter.com/jMVxbwOQe9 — Teleclictv (@teleclictv) July 7, 2026

El legado de Baldomero Escribano en la música mexicana

El reconocimiento de Baldomero Escribano tomó impulso cuando fundó la Orquesta de Salsa, lo cual le permitió trabajar de cerca con múltiples generaciones de estudiantes en la música y difundir su legado musical.

Un par de meses antes de su muerte, en mayo del 2026, fue galardonado con la Medalla al Mérito Universitario por parte de la Universidad estatal, reconociendo su aporte para la difusión de la música tropical.

Con la Orquesta, el músico logró conquistar escenarios dentro y fuera de Veracruz, participando en ferias culturales, festivales de música tropical y eventos de distinta índole.

Hace unos cuantos días, también se difundió la noticia del fallecimiento de Ramiro Cavazos, ícono de la música norteña.

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