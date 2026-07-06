¿Wendy Guevara habría tenido que ver con la muerte de Claudia Burgos? Examiga la acusa de “darle sustancias”

Durante el fin de semana pasado, se confirmó la muerte de Claudia Burgos, una amiga cercana de Wendy Guevara y del resto de ‘las Perdidas’. Como era de esperarse, las influencers le dedicaron emotivas palabras de despedida. En ese momento, no se revelaron las causas del deceso.

Ahora, el asunto parece dar una vuelta de 180 grados. Y es que surgió el testimonio de una “examiga de ‘las Perdidas’”, quien no solo dio detalles sobre lo ocurrido con Burgos, sino que también asegura que, presuntamente, Wendy la habría orillado a consumir sustancias. Esto es todo lo que se sabe.

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Examiga de Wendy Guevara la exhibe por muerte de Claudia Burgos / Redes sociales

¿Quién era Claudia Burgos, fallecida amiga de Wendy Guevara?

No se sabe mucho acerca de Claudia Burgos, cuyo nombre de nacimiento era Jorge. Solo se conoce que era muy cercana a Paola Suárez y Wendy Guevara, quienes forman parte del clan ‘las Perdidas’. De forma esporádica, solía aparecer en las transmisiones en vivo de las creadoras de contenido.

De acuerdo con los mensajes de despedida compartidos por sus conocidos, Burgos era una persona muy simpática y extrovertida, cuya pérdida dejará un vacío imborrable dentro de la comunidad LGBT+.

“Sin duda, su partida deja un gran vacío entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir momentos a su lado. Desde este espacio enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el clan de Las Perdidas”, escribió la página de ‘Nomicielamx’.

Según se dijo en su momento, Claudia estaba pasando por problemas delicados de salud, por lo que muchos de sus amigos pidieron una oración por ella: “Está delicada. Yo nada más les puedo decir que una oración por su salud y que el oxígeno entre a sus pulmones y que se recupere”, dijo su médico de cabecera hace algunos meses.

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Claudia Burgos murió el pasado fin de semana / Redes sociales

¿Qué le pasó a Claudia Burgos, amiga de Wendy Guevara?

Durante la emisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani entrevistó a ‘Emmanuel Nando la Flowflowflow’, quien dio luz a la repentina muerte de Claudia Burgos. Sostiene haber estado presente en sus últimos momentos.

Comenzó diciendo que no entendía el motivo por el que se pidieron donaciones para los gastos hospitalarios de Claudia, cuando Wendy tiene dinero y pudo haber ayudado. No quiso ahondar mucho en esto y procedió a explicar que la hoy occisa presuntamente tenía “tuberculosis”.

“Le dio una tuberculosis. Sus pulmones se llenaron de pus. Había un polvo extraño en sus pulmones, lo cual hizo que esta infección no se le terminara en casa con tratamientos ni antibióticos. Se fue agravando el tema hasta tener cada vez menos oxigenación. Su mamá la lleva a un hospital privado. La mamá dijo: ´La verdad es que yo estoy muy apenada. No quiero que la gente siga dando tanto dinero, mejor me la llevo a un hospital público porque ya van 20 mil pesos de dos días’”. Examiga de Wendy Guevara

Indicó que Claudia luchó por muchas semanas y hasta fue intubada. Desafortunadamente, su cuerpo no resistió: “Duró muy poco. Después la desconectaron. Ya era lo más humano que se podía hacer. Se va apagando poco a poco su corazón y fallece”, expresó

Wendy Guevara involucrada en problemas médicos de Claudia Burgos, asegura examiga de la influencer

Durante la conversación, Emmanuel relató que, presuntamente, Wendy Guevara, conductora de ‘La casa de los famosos México 2026’, no visitó a Claudia Bursgos durante su estancia en el hospital. Solo habría asistido al funeral junto con Paolita Suárez para dejarle unos adornos florales.

Según dijo, considera muy extraña la muerte de Claudia. Aunque no hizo señalizaciones directas, mencionó que, previamente, la hoy occisa comenzó a sacar “trapitos al sol” de Wendy y Paola. Posteriormente, estas últimas la invitaron a Puerto Vallarta. Aparentemente, se puso mal desde este paseo.

Examiga de Wendy Guevara “Pasan tres Doritos después y: ‘Vámonos, amiga, a Puerto Vallarta, te invitamos todo’. Hicieron hasta un meme donde Jorge (Claudia) se está pasando sus 2 mil pesos de truco (sustancias ilícitas). Llega bien mal. Habla con la mamá. Le dice: ‘¿Sabes qué? Ya estuvo. Me di una muy buena guarapeta, pero ya estuvo’. Desde allí empezó a sentirse mal. Es muy extraño”

Para finalizar el tema, Emmanuel sostuvo que fue Wendy quien, supuestamente, le “patrocinó” la fiesta a Claudia: “Que averigüen”, concluyó. Hasta el momento, ninguna de ‘las Perdidas’ se ha pronunciado ante lo dicho por Nando. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

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