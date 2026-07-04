Germán Lizárraga revela que su hija murió por una terrible enfermedad: “Pensábamos que estaba curada”

El pasado 1 de julio, se confirmó la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija del cantante Germán Lizárraga, a los 43 años. Al borde del llanto, el artista se pronuncia sobre el hecho y revela el terrible diagnóstico que tenía la mujer. Te contamos lo que dijo.

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Germán Lizárraga habla sobre la muerte de su hija / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga?

A través de redes sociales, ‘Estrellas de Sinaloa’, banda de Germán Lizárraga, compartió un comunicado lamentando la muerte de Yolanda Lizárraga Félix y solidarizándose con el hijo del fundador de la banda El Recodo.

“Hoy, como familia Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, nos unimos al profundo dolor de nuestro querido Germán Lizárraga y de toda su familia por el sensible fallecimiento de su hija, Yolanda Lizárraga Félix”, se lee.

En aquel momento, Germán no quiso dar declaraciones. En tanto que fans y algunos familiares de ella no dudaron en pronunciarse. Todos le brindaron apoyo a la familia y le desearon lo mejor en su luto.

“Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”, expresó un primo.

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Muere hija de Germán Lizárraga / IG: estrellasdesinaloa

Germán Lizárraga habla sobre la muerte de su hija

Durante el funeral de su hija, Germán Lizárraga rompió el silencio sobre la muerte de su hija Yolanda. Frente a las cámaras de ‘Ventaneando’, el cantante comenzó agradeciendo el apoyo de toda la gente en esta situación tan complicada.

Posteriormente, indicó que su hija había sido diagnosticada con cáncer de mama. Si bien en su momento entró en remisión, la enfermedad volvió a atacar y no se pudo hacer nada para salvar su vida.

“Apenas había cumplido 43 años. La verdad, me siento contento por el apoyo moral que tenemos, ella tuvo cáncer de mama. Duró un buen tiempo. Todos pensamos que ella ya estaba curada, pero empezó a sentirse mal. La llevé con un doctor amigo de Puebla”. Germán Lizárraga

Y es que la afección ya había afectado otros órganos. El cantante admitió que le hicieron “falta tratamientos”, un factor que habría empeorado su salud.

“El cáncer había vuelto, pero eso no fue lo peor, sino que le detectaron que en los pulmones tenía unos puntitos y ella se empezó a sentir mal, lamentablemente le faltó hacer tratamientos y eso fue lo que se la llevó”, manifestó.

Al funeral asistieron familiares y amigos cercanos. Entre los que estuvieron presentes se encuentra Julio Preciado, quien detalló que la mujer llevaba meses “sufriendo”.

“La verdad, muy triste, ya tenemos muchos meses con ese proceso de la hija de Germán. Estaba muy complicado lo que estaba viviendo Yulita. Está descansando, está en un mejor lugar porque a finalmente vivir conectada a una enfermedad como la que tenía ella era muy difícil”, manifestó.

Germán Lizárraga dijo que su hija murió de cáncer / Redes sociales

¿Quiénes son los hijos de Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga tiene un total de tres hijos, incluyendo Yolanda. Aunque se desconocen sus nombres, se sabe que uno de ellos murió asesinado hace algunos años. El cantante no ha querido dar los detalles exactos del crimen, pero ha dicho que fue durante una pelea.

En su momento, dijo que una de sus hijas era secretaria y la otra tenía un puesto importante en un banco: “Mi hijo falleció, mis dos hijas, una trabaja de secretaria, y la otra también labora lejos de la música, pero está en un puesto muy importante en un banco”, puntualizó.

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