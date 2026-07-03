Los Payasónicos de luto: Muere esposa de un integrante, tras lucha contra extraño cáncer, ¿cómo la despiden?

Los Payasónicos atraviesan un momento de profunda tristeza, luego de que hace años muriera un colaborador de la agrupación, ahora se confirmó que la esposa de uno de sus integrantes murió en las últimas horas, luego de haber sido diagnosticada con un extraño cáncer. Esto es lo que sabemos.

Muere esposa de intengrante de los Payasónicos / Redes sociales

¿Qué integrante de Los Payasónicos sufrió las muerte de su esposa?

Este viernes 3 de julio se confirmó la muerte de Sofía Reyna, esposa de ‘Pompo’, integrante y líder de Los Payasónicos, tras enfrentar una dura enfermedad desde hace varios años.

A inicios de este 2026, ‘Pompo’ compartió un emotivo video en sus redes sociales, rapándose por completo la cabeza, en señal de apoyo y empatía a su esposa, quien ya no tenía cabello debido al tratamiento realizado:

“Me estoy quitando mi cabello... voy a estar pelón igual que ella” , dijo ‘Pompo’ en aquel momento.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el propio comediante y cantante mediante una emotiva publicación en Facebook:

Con el alma desgarrada, te amaré por siempre mi werita hermosa. ‘Pompo’ Campa

Cientos de comentarios y reacciones han surgido en la publicación de ‘Pompo’, deseándole pronta resignación al comediante e intérprete.

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Él es “Pompo” Campa de Los Payasónicos / TikTok: pompocampa e IG: lospayasonicosoficial

¿Qué tipo de cáncer padecía la fallecida esposa de ‘Pompo’ Campa, integrante de Los Payasónicos?

Sofía Reyna, esposa de ‘Pompo’ Campa falleció luego de enfrentar durante varios meses un cáncer cerebral, enfermedad que la propia familia decidió compartir públicamente a través de redes sociales.

A través de diversas publicaciones y transmisiones en redes sociales, ‘Pompo’ mantenía informados a sus seguidores sobre el estado de salud de su esposa y, en repetidas ocasiones, pidió oraciones cuando enfrentaba recaídas o intervenciones médicas delicadas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y al respaldo recibido, la enfermedad continuó avanzando hasta provocar el fallecimiento de Sofía.

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¿Quién es ‘Pompo’ y cuál es su trayectoria?

Luis Alfonso Campa, conocido artísticamente como “Pompo”, es un comediante, actor y una reconocida personalidad de la televisión mexicana, quien alcanzó gran popularidad como integrante de Los Payasónicos.

Gracias a su carisma, sentido del humor y estilo, se ha consolidado como uno de los rostros más representativos de la agrupación desde sus inicios.

Los Payasónicos se distinguen por ofrecer espectáculos que mezclan comedia, actuaciones de payasos y música en vivo, dirigidos principalmente al público infantil, aunque su propuesta ha logrado conquistar a espectadores de todas las edades.

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