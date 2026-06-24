Mario Casillas quiere volver a las telenovelas tras muerte de su esposa y actriz e intento de asesinato de su nieta

Los últimos años no han sido nada fáciles para Mario Casillas. A principios de 2025, se vistió de luto por la muerte de su esposa, Iliana de la Garza. Poco después, lidió con el intento de asesinato contra su nieta, Valentina. Tras estas situaciones, el actor se dice listo para volver a las telenovelas. ¿Ya tiene un proyecto en puerta? Esto es lo que se sabe.

No te pierdas: Iliana de la Garza: Mario Casillas revela causa de muerte de su esposa y abuela de Valentina ‘N’

En 2025, Mario Casillas perdió a su esposa y enfrentó el casi homicidio de su nieta / Mezcalent

¿De qué murió Iliana de la Garza, esposa de Mario Casillas?

Iliana de la Garza murió el 12 de enero de 2025. La causa fue un paro cardiorespiratorio mientras dormía. En su momento, Mario Casillas contó que su esposa había sufrido una caída horas antes de su deceso.

“Se cayó de la cama. Se bajó, que iba al baño, y se pegó con un mueble, pero todavía no sé dónde se pegó. Se dio un golpe, creo, en la cabeza porque eso la hizo que se cayera, que se quedara sentada”, narró.

Cuando la levantó, ella le dijo que estaba cansada y necesitaba dormir: “Yo le dije: ‘Ahí quédate, no te levantes’. Cuando ya quiso levantarse, me dijo: ‘Ya me quiero acostar’. La levanté, la acosté y ahí fue donde quedó, ya no se compuso. Se subió a la cama, se acostó y ya no despertó”, mencionó.

Esta pérdida fue un golpe duro para el histrión. Hace algunos meses, admitió que aún no podía quitarse su anillo de bodas, ya que este la hacía sentir más cerca de la fallecida actriz.

“No me lo quito ni para bañarme. (Estuvimos casados) 35 años y me hizo falta más. Yo esperaba 20 años más, pero no, ni modo. Era joven para mí. (Le llevaba) 18 años. Era un amor… muy alegre, muy divertida… Siempre nos entretenía cuando hacíamos alguna reunión o nos invitaban. Ella se agarraba con la parte de la cantada”, narró.

Lee: Llevan a un asilo al abuelo de Valentina ‘N’ tras la muerte de su esposa, la actriz Iliana de la Garza

¿De qué murió Iliana de la Garza, esposa de Mario Casillas? / Redes sociales

¿Cómo fue el intento de asesinato de la nieta de Mario Casillas?

Poco más de un mes después de la muerte de Iliana de la Garza, se dio a conocer el intento de asesinato de Valentina, la nieta de Mario Casillas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de febrero de 2025. La joven acudió a una fiesta en un departamento de la CDMX.

En algún momento, una chica llamada Marianne la apuñaló en diversas ocasiones. Le causó graves heridas, principalmente, en tórax y cuello. Valentina fue trasladada al hospital, mientras Marianne fue detenida por las autoridades pertinentes.

La víctima estuvo hospitalizada por algunas semanas y estuvo en coma inducido. Sus familiares pidieron donadores de sangre. Afortunadamente, pudo recuperarse y ha retomado su vida normal.

Se llegó a un acuerdo y Valentina le otorgó el perdón a Marianne en junio de ese año, evitando así una pena de prisión. Según la afectada, su agresora le pidió perdón personalmente. Aunque la decisión fue controversial, la chica dijo que era lo mejor para dejar todo este asunto atrás.

Nieta de Mario Casillas casi es asesinada / Redes sociales

¿Qué dijo Mario Casillas sobre su regreso a la televisión?

Hace algunos meses, el actor Mario Casillas expresó su deseo de volver a la televisión. En entrevista para la periodista Matilde Obregón, mencionó que casi no ha podido trabajar por cuestiones médicas. Debido a ello, se ha tenido que trasladar a la Casa del Actor.

Pese a todo, manifestó que ha tocado puertas para ver si hay una oportunidad de trabajo. En aquel entonces, aclaró que no podría estar en un proyecto tan demandante, pero sí quería seguir vigente de alguna manera.

Ahora, durante un encuentro con los medios, Mario contó que su salud sigue estable. También mencionó la posibilidad de que pronto se le vea en una producción.

“Casi no trabajo. Me faltan las piernas, se me doblan... Entonces, preferí no trabajar. Estoy en la Casa del Actor con varios compañeros ahí. Tengo un amigo que dice que me va a llamar para hacer una novela, de las cortas que van a hacer ahora”. Mario Casillas

Mario Casillas Rágano, mejor conocido solo como Mario Casillas, es un actor y guionista mexicano de 88 años. Se le ha visto en producciones como ‘Las tontas no van al cielo’ y ‘Corazón indomable’. Se casó con Iliana de la Garza en 1992. Tuvo un total de 4 hijos.

Mira: Muere querida actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’