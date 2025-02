Iliana de la Garza: Mario Casillas revela causa de muerte de su esposa y abuela de Valentina ‘N’

Iliana de la Garza, famosa actriz reconocida por su participación en ‘La rosa de Guadalupe’ murió de manera inesperada el pasado 13 de enero.

En ese momento no se dio a conocer el motivo del fallecimiento de la actriz, hasta ahora que el actor Mario Casillas reveló de qué murió su esposa en una entrevista para ‘Sale el sol’.

Iliana de la Garza / Redes sociales

¿Quién es el abuelo de Valentina ‘N’?

Cabe mencionar que hace unos días se reveló Iliana de la Garza es abuela de Valentina ’N’, modelo que fue brutalmente atacada presuntamente por una influencer con un arma blanca.

El actor de 86 años compartió recientemente el impacto y el dolor tras ver su nieta hospitalizada tras fuerte agresión. Además, Mario Casillas rompió el silencio sobre la causa de muerte del fallecimiento de su esposa y aseguró que esta desconsolado tras su partida, pues una parte de él se ha ido con ella.

“Se me fue dos terceras partes con ella, dos terceras partes de mí, estoy de verdad inconsolable, estuve unos días en Jalisco en mi pueblo, con mis hermanos para descansar un poco”, compartió.

¿De qué murió Iliana de la Garza?

Mario Casillas, reconocido actor mexicano compartió por primera vez en entrevista con el programa ‘Sale el sol’ su reacción al fallecimiento de su esposa, Iliana de la Garza y también reveló cuál fue la causa de su repentino fallecimiento a principios del mes de enero.

El actor mencionó que su esposa se cayó y sufrió un golpe en la cabeza. Tras el incidente se fueron a acostar.

“Fue un golpe en la cabeza, se cayó, la ayudé a levantarse, la acosté y en la acostada empezó a temblar y se quedó dormida. Murió a un lado mío pero acostada boca abajo como acostumbraba dormir. Fue por una caída, lo que no es bueno”. Mario Casillas

“Sucedió yo siempre digo que el destino se equivocó no era ella la que debía haberse ido en todo caso era yo. Afortunadamente, tengo una familia muy cariñosa que está cuidándome. Está conmigo uno de mis hijos va y me lleva, solo que él tiene que irse, pues me quedaré solo”, mencionó Mario Casillas.

¿Quién era Iliana de la Garza?

La actriz Iliana de la Garza nació en 1950 en Coahuila. Desde joven, mostró mucho interés por el medio artístico y, cuando cumplió 20 años, comenzó a trabajar en algunas producciones.

No obstante, el reconocimiento llegó hasta principios de los dos mil, cuando participó en la afamada telenovela ‘Salomé’, junto a Edith González y Niurka Marcos. A lo largo de su vida, trabajó en varias producciones como:

Mujer de madera

En nombre del amor

Sortilegio

Ni contigo ni sin ti

La sombra del pasado

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Su última aparición en telenovelas fue en 2017. La actriz estuvo en el melodrama ‘Mi adorable maldición’, en el que se encargó de darle vida a Maximina Bautista.

