Mario Casillas’ sigue de luto por la muerte de su esposa; 30 años juntos y sigue sin quitarse el anillo

En el mundo artístico, las historias de amor duraderas son escasas. Sin duda alguna, una de las historias más bonitas es la de Mario Casillas e Iliana de la Garza. Los actores estuvieron casados por 30 años. Desafortunadamente, De la Garza murió en 2025, dejando un profundo vacío en Mario.

Recientemente, el actor de ‘La Dueña’ abrió su corazón y habló de cómo ha vivido su duelo. Entre las cosas que contó, dijo que aún sigue sin quitarse su anillo de casado. Te contamos todos los detalles.

Mario Casillas e Iliana de la Garza / Redes sociales/Mezcalent

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¿Cómo murió Iliana de la Garza, esposa de Mario Casillas?

El 13 de enero de 2025, se confirmó la muerte de la actriz Iliana de la Garza, a los 74 años. Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). A través de redes sociales, le dedicaron un emotivo mensaje de despedida y se solidarizaron con su familia, principalmente con Mario Casillas.

Días después, los familiares de la celebridad dieron a conocer que había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, por lo que murió de forma pacífica.

“Hace cinco años murió mi hermana. Entonces, para ella (Iliana de la Garza) fue muy difícil este proceso. Estamos seguros de que se fue con mi hermana. No sufrió. Tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero realmente ella estaba dormida. No lo sintió. Se fue bien, se fue en paz”, mencionaron.

Sobre el destino de sus restos, indicaron que serían cremados y que las cenizas estarán junto a las de su hermana.

“Se va a cremar y va a estar con mi hermana. Fue una mujer muy fuerte, muy guerrera, muy norteña, y siempre muy querida por la gente, porque siempre apoyaba”, resaltaron.

Iliana de la Garza / Redes sociales/Mezcalent

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Esto fue lo que dijo Mario Casillas sobre la muerte de su esposa, Iliana de la Garza

Hace poco, Mario Casillas, quien actualmente reside en ‘La Casa del Actor’, fue entrevistado por la periodista Matilde Obregón. Durante la conversación, el actor contó que su esposa murió luego de un accidente que tuvo en su casa.

Si bien ella reaccionó tras el golpe y todo parecía ir bien, considera que este percance pudo haber influido para que tuviera la “muerte de los justos”, es decir, que perdiera la vida de forma tranquila.

“Hace un año tres meses (que murió), en enero del año pasado. Se cayó de la cama. Se bajó, que iba al baño, y se pegó con un mueble, pero todavía no sé en dónde se pegó. Se dio un golpe, creo, en la cabeza porque eso la hizo que se cayera, que se quedara sentada”. Mario Casillas

Y agregó: “Yo le dije: ‘Ahí quédate, no te levantes’. Cuando ya quiso levantarse, me dijo: ‘Ya me quiero acostar’. La levanté, la acosté y ahí fue donde quedó, ya no se compuso… Se subió a la cama, se acostó y ya no despertó”.

Confesó que aún la extraña demasiado y no ha sido capaz de quitarse su anillo de casados, pues de esa forma siente que, de alguna forma, siguen juntos.

“No me lo quito ni para bañarme. (Estuvimos casados) 35 años y me hizo falta más. Yo esperaba 20 años más, pero no, ni modo. Era joven para mí. (Le llevaba) 18 años. Era un amor… muy alegre, muy divertida… Siempre nos entretenía cuando hacíamos alguna reunión o nos invitaban. Ella se agarraba con la parte de la cantada”, concluyó.

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¿Quién es Mario Casillas y cuándo se casó con Iliana de la Garza?

Mario Casillas Rábago es un actor y guionista mexicano.

Tiene 87 años actualmente.

Su debut actoral fue en 1968.

Se le ha visto en varios proyectos como ‘El privilegio de amar’, ‘Las tontas no van al cielo’, ‘La tempestad’ y ‘Cuidado con el ángel’.

Se retiró de la pantalla chica en 2016. Su último proyecto fue ‘Corazón que miente’.

Se casó con Iliana de la Garza en 1992.

Tiene 4 hijos. Es abuelo de la influencer Valentina Gilabert.

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