Valentina ‘N’ enfrenta nuevo juicio; publica impactante foto de ella en la ambulancia tras su agresión

El caso de Valentina ‘N’ vuelve a dar un giro inesperado. Y es que, a tan solo unas semanas de haber confirmado que le otorgó el perdón a su principal agresora, la influencer revela que habrá un nuevo juicio por su caso y una de las cosas que llamaron totalmente la atención fue la fotografía que subió sobre su agresión.

Valentina N caso / Redes sociales

No te pierdas: ¿Cómo fue el reencuentro entre Valentina N y su agresora antes de que fuera liberada? Esto se sabe

¿Qué pasó entre Valentina ‘N’ y su agresora? Esta es la cronología del caso

5 de febrero de 2025: La agresora de Valentina ‘N’

Entre el 6 y el 11 de febrero: La agresora es detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y presentada ante el Ministerio Público. Posteriormente, la defensa presenta una carta en la que su cliente se dice arrepentida por sus acciones.

La agresora es detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y presentada ante el Ministerio Público. Posteriormente, la defensa presenta una carta en la que su cliente se dice arrepentida por sus acciones. 18 de febrero: Valentina ‘N’ es dada de alta del hospital.

6 de marzo: Se detiene a un adulto y una menor por su presunta participación en los hechos.

Se detiene a un adulto y una menor por su presunta participación en los hechos. 7 de marzo: Se reporta que el mayor de edad es vinculado a proceso y trasladado al Reclusorio Oriente. En tanto que la menor de edad también se le vinculó a proceso, pero con internamiento preventivo, estableciéndose 60 días para que se hicieran las investigaciones complementarias.

Se reporta que el mayor de edad es vinculado a proceso y trasladado al Reclusorio Oriente. En tanto que la menor de edad también se le vinculó a proceso, pero con internamiento preventivo, estableciéndose 60 días para que se hicieran las investigaciones complementarias. 23 de julio: Valentina ‘N’ le otorga el perdón a su principal agresora. Entre otras cosas, la victimaria tendrá que tomar terapia, reparar el daño y asistir periódicamente frente a las autoridades por un periodo de 2 años y 8 meses.

Entre otras cosas, la victimaria tendrá que tomar terapia, reparar el daño y asistir periódicamente frente a las autoridades por un periodo de 2 años y 8 meses. 15 de agosto: La agresora reaparece tras salir de prisión. Confirma que se le condenó por el delito de lesiones calificadas. También señala que no ha podido ver a su bebé.

Valentina N / Redes sociales

Te podría interesar: Habla otra presunta víctima de la agresora de Valentina ‘N’: “Hackeó mis redes y me agarró a madr...”

¿Qué fotografía compartió Valentina ‘N’ en la ambulancia tras su agresión?

Hace unas horas, Valentina ‘N’ usó sus redes sociales para dar a conocer que hoy 1 de septiembre se llevará a cabo el juicio contra la menor de edad que, presuntamente, habría estado involucrada en el ataque que sufrió.

“Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice. Deséenme suerte, muchas gracias” Valentina N

Su mensaje fue acompañado de una imagen del día que fue atacada. En dicha foto, se le ve a la joven arriba de una ambulancia, con su ropa llena de líquido vital, siendo atendida por un paramédico, mientras es trasladada al hospital. La imagen causó total revuelo, dado que, los primeros reportes señalaron que la blusa que portaba, supuestamente, era de color blanca y en la fotografía se ve completamente marrón.

La joven no dio más detalles sobre qué pasará en esta audiencia. No obstante, algunos esperan que le otorgue el perdón, así como lo hizo con su principal agresora. Hasta el momento, se desconoce quién sería esta segunda presunta implicada en el ataque.

No obstante, muchos creen que sería la misma joven a la que hicieron referencia en un audio que se filtró hace algunos meses. En dicha grabación, se decía que una chica identificada como Aintzane, presuntamente, facilitó la información sobre la ubicación de Valentina para que la agresora pudiera atacarla, lo que la convertiría en cómplice.

Foto de Valentina N / Redes sociales

¿Por qué Valentina ‘N’ perdonó a su agresora?

Luego de que se confirmara la liberación de su agresora, Valentina ‘N’ usó sus redes sociales para explicar por qué otorgó el perdón. La influencer explicó que su violentadora estaba muy arrepentida de los hechos y dijo considerar que todo el mundo “merece una segunda oportunidad”.

“Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono y todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y no soy nadie para privar a las personas de su libertad. Si ella cree que es capaz de cumplir con todas las reglas necesarias y cumplir con todas las medidas, está bien”, indicó.

Esta decisión fue sumamente controversial e incluso algunos teorizaron que la agresora le “llegó al precio”, es decir, la perdonó a cambio de una fuerte cantidad de dinero. No obstante, esto solo es un rumor de redes sociales. En tanto que Valentina no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.

Mira: Valentina ’N’, víctima de influencer es nieta de actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’