Llevan a un asilo al abuelo de Valentina ‘N’ tras la muerte de su esposa, la actriz Iliana de la Garza

Hoy se cumplen dos meses del fallecimiento de la actriz Iliana de la Garza, esposa del actor Mario Casillas y abuela de la influencer Valentina ’N’ quien fue agredida recientemente estando en riesgo de vida en el hospital.

La muerte de la actriz ocurrió de manera repentina tras una caída en su habitación cuando se dirigía al baño. Aunque logró levantarse y acostarse nuevamente, no despertó al día siguiente.

El actor Mario Casillas, abuelo de Valentina ’N’ habla sobre la muerte de su esposa

Para Casillas, la noticia fue devastadora y difícil de asimilar. En una entrevista con Matilde Obregón, el actor relató cómo fue el trágico momento: “Fue algo rarísimo, no sé lo que le pasó, se cayó, la levanté, la acosté y a la hora de levantarnos no la pude despertar, porque ya había muerto, acostada, dormida. Dicen que es la muerte de los justos, pero qué injusto. ¿Por qué se la llevan así, si no tenía nada y estaba sana?”.

Iliana de la Garza falleció en lamentables circunstancias / Redes sociales

Según el actor, los médicos determinaron que la causa del fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria. La actriz habría resbalado en la duela de la recámara mientras se dirigía al baño, lo que provocó el fatídico desenlace. “Todavía me dijo ‘ayúdame a subirme’”, recordó con tristeza el actor, quien compartió más de 30 años de vida con su la actriz.

Mario Casillas se va a un asilo tras la pérdida de su esposa

Tras la muerte de Iliana de la Garza, Mario Casillas y sus hijos tomaron la decisión de que el actor se mudara a un asilo para evitar la soledad y recibir atención las 24 horas del día.

“Mis hijos no quieren que yo maneje ya, pero me voy a dar mis mañas porque es necesario que yo me dé mis vueltas y vaya al súper aunque sea”, comentó.

El actor explicó que actualmente reside en una casa de asistencia cerca de la plaza de Coyoacán y que también ha considerado mudarse a Jalisco con sus hermanos. “Tengo tres opciones todavía, estoy pasando un rato a ver si me hallo bien, llevo apenas seis días aquí", señaló.

El retiro de Mario Casillas de la actuación

El actor reconoció que, aunque cuenta con un contrato de exclusividad con Televisa, ha decidido retirarse debido a problemas de salud y la falta de oportunidades laborales. “Ya no quiero trabajar porque he perdido el oído, oigo menos; ya no me manejo con las piernas, pierdo el equilibrio fácilmente. Entonces ya no, tendría que ser con alguien que me tenga consideración y me apoye para hacer las escenas sentado o parado”, explicó.

El actor mencionó que los productores con los que solía trabajar ya no están en Televisa y que, aunque Juan Osorio sigue en la empresa, hace tiempo que dejó de recibir ofertas de trabajo.

A pesar de esto, el actor aseguró que se encuentra protegido económicamente gracias a su contrato de exclusividad y a un pequeño departamento que le genera ingresos suficientes para vivir y pagar la residencia en la que se encuentra.

Mario Casillas y el caso de su nieta Valentina ’N’

El actor también habló sobre el caso de su nieta, Valentina ’N’ quien fue víctima de un ataque que aún se encuentra bajo investigación. “Qué niña tan tonta, tan mal educada, todo se dio tan raro. La invitan a un departamento donde no estaba la dueña, fue una fiesta que organizaron para eso, es lo que nosotros entendemos porque no hay explicación. Por eso la justicia se ha esperado tanto, porque están analizando qué fue lo que pasó”, mencionó.

El actor aseguró que Valentina ’N’ fue engañada para asistir a la reunión donde ocurrió el ataque, y que la justicia sigue investigando debido a la edad de los involucrados. “Esa niña (la atacante) no es un ser humano normal”, expresó.

Sobre su relación con Valentina ’N’, el actor mencionó que solo la ha visto en un par de ocasiones debido a las restricciones legales, pero que mantiene comunicación con ella y espera visitarla pronto. “La veo muy linda, es un amor mi nieta”, concluyó.

