Actriz de ‘Corazón valiente’ sube VIDEO llorando y pide orar por ser querido con triste mensaje: “Un milagro”

Una querida actriz de telenovelas (con reciente video polémico), conocida por su participación en Corazón valiente, preocupó a sus más de cinco millones de seguidores, luego de compartir un mensaje entre lágrimas, orando por la salud de un ser querido. Te contamos de quién se trata.

Corazón valiente, telenovela / Prime

¿Quién es la actriz de telenovelas que compartió un video llorando?

La actriz y empresaria colombiana Ximena Duque, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, mediante el cual, pedía a toda su comunidad orar por la salud de un ser querido.

Visiblemente afectada, pidió una cadena de oración por su amiga Susana Cruz, quien permanece hospitalizada desde hace seis meses, en un hecho que la ha tenido preocupada desde hace ya un tiempo:

Yo sé que mañana me voy a arrepentir de haber subido este video porque no me gusta, pero venía orando mientras manejaba y el Espíritu Santo movió algo dentro de mí que yo sé que las cadenas de oraciones funcionan, tienen poder. Ximena Duque

Colegas y amigos han compartido su apoyo a la intérprete, esperando que la salud de Susana mejore, elevando también sus oraciones para su recuperación.

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Ximena Duque pide oraciones por ser querido / IG: ximenaduque

¿Por qué la amiga de Ximena Duque se encuentra hospitalizada?

Según People, en abril de este 2026 la actriz Ximena Duque reveló que Susana había sido hospitalizada tras sufrir un aneurisma cerebral.

Además, también mencionó que se separaron un tiempo y posteriormente se reencontraron en un restaurante, siendo uno de los momentos más importantes de su vida.

Aunque el pronóstico no es muy alentador, Duque se ha dicho positiva ante la situación, y espera que la salida de su amiga Susana del hospital sea una escena no muy lejana, pero casi como un “milagro":

Siento que solamente un milagro va a hacer que Susana se levante de esa cama. (...) No he sido la amiga perfecta, sé que he fallado un millón de veces; quizás no estaré en todas las buenas, pero estaré siempre en las malas, siempre. Ximena Duque

Ximena no ha revelado mayores detalles sobre el estado de salud de Susana , no se sabe si ha empeorado o se mantiene con el mismo pronóstico reservado.

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Ximena Duque y su amiga Susana Cruz / Redes sociales

¿Quién es Ximena Duque y en qué telenovelas participó?

Ximena Duque es una de las actrices más reconocidas de la televisión en latinoamérica. Su carrera despegó en 2004, cuando participó en el reality Protagonistas de novela, un programa enfocado en descubrir nuevos talentos para la actuación.

Después de dicha experiencia, consolidó una importante trayectoria en la TV con papeles en diversas telenovelas y series. Entre son algunos de sus proyectos más destacados:



Corazón valiente,

La casa de al lado,

Dueños del paraíso,

La fan y

y Santa diabla, además de otras producciones.

Más allá de la actuación, la colombiana también ha desarrollado una carrera como presentadora y colaboradora en distintos programas de televisión.

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