Actriz de telenovelas criticada por publicar beso “subido” de tono con su esposo: "¿Necesaria la lengua?” FOTOS

Una famosa actriz y empresaria, conocida por sus múltiples participaciones en series y telenovelas, provocó una fuerte polémica en redes sociales, luego de publicar un video en un momento que muchos tacharon de “íntimo” y subido de tono junto a su esposo. ¿Cómo fue?

Actriz de telenovelas criticada por polémico beso / Pixabay

¿A qué actriz de telenovelas criticaron por compartir video “íntimo” en redes sociales?

La actriz y empresaria Ximena Duque generó una fuerte polémica en redes sociales, pues compartió un video en el que aparece acompañada de su esposo, Jay Adkins, disfrutando en una piscina.

Lo que para la pareja representó una muestra de amor tras nueve años de matrimonio, para algunos usuarios fue motivo de polémica y duras críticas.

La grabación fue compartida con el siguiente mensaje:

Porque el mejor ejemplo de amor siempre será el que ven en casa. Ximena Duque

A raíz de ese momento llegó una ola de comentarios y críticas contra la actriz, pero... ¿respondió el ataque de internautas?

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Ximena Duque, actriz de telenovelas / IG: ximenaduque

¿Cómo fue el beso “subido” de tono que compartió Ximena Duque en sus redes sociales?

En el video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, Ximena Duque muestra a ambos dándose un beso (con todo y lengua), en presencia de sus hijas, una de las razones por las que fueron criticados.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación:



“Qué necesidad de mostrar eso en redes”,

“Me da pena besarme así frente a mis hijos” y,

“Fúnenme, pero como que eso debería ser privado”.

Ante la polémica, la propia Ximena reaccionó y defendió no solo su video, si no también todo en relación a la crianza de sus hijos:

Es mi vida y comparto lo que quiero. Pero como algunas personas decidieron involucrar a mis hijas en sus comentarios, quiero dejar algo muy claro: somos los primeros en respetar y proteger a nuestras niñas. En ese video ellas estaban lejos. Ximena Duque

Además, agregó que decidió compartir el momento para poder normalizar el amor, la pasión y la conexión que ambos tienen, asegurando que la publicación no tiene nada de “pecaminoso” o “inapropiado”.

Finalmente terminó diciendo: “ Además, tenemos libre albedrío. Si algo de lo que comparto por aquí no te gusta, sigue de largo. Así de simple ”, comentó Duque.

A pesar de ello, también hubo una importante cantidad de seguidores que defendieron a la actriz, destacando que se trataba simplemente de una demostración de cariño.

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Ximena Duque y beso con su esposo / IG: ximenaduque

¿Quién es Ximena Duque?

Ximena Duque (acusada de serle infiel a Julián Gil) se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana. Su salto a la fama llegó en 2004 al participar en el reality Protagonistas de novela, un programa que buscaba descubrir nuevas estrellas de la actuación.

Tras su paso por el reality, inició una exitosa carrera como actriz en producciones, participando en telenovelas y series. Entre sus trabajos más destacados se encuentran los siguientes:



Corazón valiente,

La casa de al lado,

Dueños del paraíso,

La fan,

Santa diabla, entre muchas otras.

Además de la actuación, Ximena también incursionó como conductora y colaboradora en diversos programas de televisión.

Hace algunos años Ximena Duque estuvo grave de salud, luego de haber contraído covid.

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