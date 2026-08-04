Muere actriz de Spider-Man a unos día del estreno de la película; su pérdida se conoció meses después

El mundo del cine y la televisión ha recibido noticias tristes en los últimos días, como la muerte de la periodista Celia Gómez Rico, quien formaba parte del equipo de N+.

Ahora, una nueva pérdida conmociona al cine internacional, pues se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Mary Rivera, que interpretó a un entrañable personaje en ‘Spider-Man: No Way Home’, del 2021. La intérprete murió a los 82 años, aunque la noticia se conoció varios meses después. ¿Quién es y de qué murió? En TVNotas te contamos.

Leer: ‘Hechos’ de luto: Jorge Zarza despide a compañero de noticiario con triste mensaje; “pasará a la historia”

Muere Mary Rivera, actriz de Spider-Man / X

¿Quién es Mary Rivera, actriz de ‘Spider-Man: No Way Home’ que murió a los 82 años?

Aunque tuvo apenas unos segundos en pantalla, su aparición en la película del superhéroe logró robar sonrisas y conquistar a los fanáticos en las salas de cine.

Mary Rivera interpretó a la abuelita de Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker. Su participación ocurrió precisamente durante uno de los momentos más memorables de la cinta, cuando Tobey Maguire y Andrew Garfield volvieron a ponerse en la piel del famoso arácnido junto a Tom Holland.

Mary Rivera era una actriz de origen filipino, nacida en ese país el 2 de junio de 1943. Estuvo casada con Alejandro Rivera, con quien tuvo cuatro hijos, quienes posteriormente le dieron 11 nietos y cuatro bisnietos.

Leer: Alicia Villarreal de luto: anuncia inesperada muerte y conmueve con mensaje: “Estás junto a mi hermano”

Mary Rivera murió a los 82 años. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Mary Rivera, actriz de ‘Spider-Man: No Way Home’?

De acuerdo con la información que la familia de Mary Rivera reveló al medio TMZ, la actriz sufrió un derrame cerebral que la llevó a caer en coma. Según los médicos, su estado de salud era “extremadamente grave”.

Ante esta situación, sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse; sin embargo, los especialistas les explicaron que, incluso si despertaba del coma, el pronóstico para su salud no sería favorable.

Debido a la gravedad de su condición, la familia de la actriz tomó la difícil decisión de “desconectarla” y retirarle el soporte vital, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

Según trascendió, todo esto ocurrió en abril, por lo que Mary Rivera habría muerto desde entonces. Sin embargo, sus familiares decidieron mantener la noticia en privado y fue hasta ahora cuando se dio a conocer, apenas unos días antes del estreno de la nueva entrega de ‘Spider-Man’.

Leer: Padre dejó a su hija de dos años encerrada en su carro y se le olvidó por irse a tomar: ¡Ella murió de calor!

¿En qué otros proyectos participó Mary Rivera?

Según información del sitio especializado en cine IMDb, la carrera de Mary Rivera en la industria habría sido corta, pues hay registros de su participación desde el 2017.

La primera producción en la que tiene créditos es en la película ‘Paranormal Highway’ del 2017, posteriormente su papel más conocido como la ‘lola’ de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’, y finalmente en el slasher de horror ‘Teddy Told Me’, del 2023.

Este fallecimiento fue dado a conocer un día después de la muerte del reportero e integrante de ‘Despierta América’, Ángel de los Santos.

Leer: A actor de Sabor a ti se le murió su esposa inesperadamente en la recamara; así fueron sus últimos momentos