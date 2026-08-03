‘Ventaneando’ de luto: Muere integrante del programa; Linet Puente lo anuncia EN VIVO: “Compañero de tantos años”

Unas horas después del anuncio de la muerte de la periodista Celia Gómez Rico, otra lamentable pérdida conmocionó a la televisión mexicana.

Durante la emisión de ‘Ventaneando’ del 3 de agosto, los conductores anunciaron la muerte de Armando Corona Amezcua, colaborador de TV Azteca que durante varios años estuvo involucrado en la producción de contenidos para la televisora y, particularmente, en la elaboración de las notas que se presentan en el programa.

Aunque Armando Corona no era una figura que apareciera frente a las cámaras, su trabajo era fundamental para la realización de los contenidos que llegan hasta la pantalla.

Leer: Padre dejó a su hija de dos años encerrada en su carro y se le olvidó por irse a tomar: ¡Ella murió de calor!

Armando Corona Amezcua murió a los 40 años / Instagram

¿Cómo anunciaron en ‘Ventaneando’ la muerte de Armando Corona Amezcua?

Durante la transmisión en vivo del programa, la conductora Linet Puente tomó unos segundos a cuadro para anunciar que Armando Corona Amezcua, colaborador de TV Azteca, había fallecido a los 40 años.

Con un mensaje dedicado a su compañero, la periodista expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Armando, además de reconocer la importancia que tuvo dentro del equipo de trabajo.

Linet Puente destacó que se trataba de un compañero de muchos años y una pieza importante para la producción de ‘Ventaneando’, especialmente en el proceso de elaboración de las notas que posteriormente se presentan en pantalla.

La conductora también lamentó la pérdida de quien, desde su área de trabajo, contribuyó durante años a que los contenidos del programa pudieran llegar hasta el público.

“Un compañero de TV Azteca de tantos años que se encargaba del área de audio. (...) Siempre muy amable, con un gesto muy lindo hacia nosotros.” Linet Puente

Leer: Alicia Villarreal de luto: anuncia inesperada muerte y conmueve con mensaje: “Estás junto a mi hermano”

¿Quién era Armando Corona Amezcua, colaborador de ‘Ventaneando’?

Armando Corona Amezcua era un diseñador de audio mexicano, el encargado del área de Pro Tools de TV Azteca, este departamento se enfoca en la grabación de voz en off para las notas que se presentan en pantalla y en canales de audio. Es decir, las cabinas en las que se encuentran los micrófonos de grabación de audio.

Por las palabras que le dedicaron otros compañeros de trabajo, se sabe que Armando Corona era parte importante de la grabación de audio para películas y documentales producidos en México.

Leer: Querida actriz y cantante murió en el olvido por un escándalo; pasó sus últimos días en la Casa del Actor

Armando Corona Amezcua / Instagram

Así despiden a Armando Corona Amezcua en el mundo artístico

Además del espacio que dedicaron en ‘Ventaneando’ para anunciar su muerte y reconocer su trabajo, en las redes sociales ya circulan mensajes de cariño y despedida para el diseñador de audio.

La casa productora Zorro Blackfilms también dedicó una publicación para despedir y destacar el trabajo de Armando, mencionando que tenía un trabajo ejemplar en la parte del audio de producciones cinematográficas y documentales.

La muerte de Armando Corona se suma a la lista de personalidades de la televisión que han perdido en la vida los últimos días, como Ángel de los Santos, reconocido reportero y periodista de espectáculos.

Leer: Tras Mundial 2026 muere inesperadamente futbolista que fue campeón del mundo, lo despiden: “El más fuerte”