Hallan sin vida a famoso conductor de TV a los 33 años; sus compañeros encontraron el cuerpo

Tras la muerte de Plas Johnson, saxofonista de la Pantera Rosa que hizo famoso el “turun-turun”, una tragedia más azota al mundo del espectáculo. En esta ocasión, la televisión brasileña se vistió de luto tras darse a conocer la inesperada muerte del conductor y periodista Caíque Verli, de apenas 33 años. La noticia conmocionó a colegas y seguidores, especialmente porque fueron sus propios compañeros de trabajo quienes encontraron su cuerpo después de preocuparse por su ausencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí te contamos.

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Caíque Verli / Instagram

¿Qué se sabe de la muerte del conductor Caíque Verli?

Caíque Verli, periodista de 33 años y colaborador de TV Gazeta, fue localizado sin vida en su departamento luego de que sus compañeros de trabajo se alarmaran por su ausencia en su jornada laboral.

La preocupación de sus colegas aumentó cuando Caíque no respondía mensajes ni llamadas, por lo que fueron a buscarlo a su departamento en la región de Jardim da Penha.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del periodista, las autoridades mencionaron que el caso aún se encuentra en investigación.

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Caíque Verli / Instagram

Morre repórter Caíque Verli da TV Gazeta, afiliada da Globo no ES.



Jornalista estava em tratamento para crises convulsivas e foi encontrado morto no apartamento onde morava, em Vitória.



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¿Cómo encontraron el cuerpo de Caíque Verli sus compañeros de trabajo?

Luego de que Caíque Verli no se presentara a trabajar y dejara de responder llamadas y mensajes, personal de la televisora donde trabajaba decidió acudir a su domicilio para verificar que se encontrara bien.

Al no obtener respuesta, ingresaron a la vivienda y encontraron al periodista inconsciente en el suelo. De inmediato solicitaron apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Posteriormente, las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con medios brasileños, Caíque Verli tenía antecedentes de crisis convulsivas. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado si esa condición estuvo relacionada con su muerte, por lo que las investigaciones continúan.

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Caíque Verli / Instagram

¿Quién era Caíque Verli, el conductor de TV que murió a los 33 años?

Caíque Verli fue un destacado periodista y reportero de televisión brasileño de 33 años, reconocido principalmente por su labor en la TV Gazeta, la emisora afiliada de la Red Globo en el estado de Espírito Santo.

Nació en Carangola, Minas Gerais, construyó una sólida trayectoria de casi una década dentro del grupo Rede Gazeta, donde se desempeñó en la radio CBN Vitória, el portal de noticias A Gazeta y la televisión, especializándose en la cobertura de temas de seguridad pública y problemáticas comunitarias.

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