Muere Maria Eduarda tras caída en bungee en Brasil: la lanzaron sin cuerda de seguridad y hay detenidos

Lo que parecía una experiencia extrema terminó en tragedia. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, joven de 21 años, murió tras ser lanzada desde más de 40 metros en un bungee en Brasil ¡sin cuerda de seguridad! Usuarios alertaron el error, pero nadie detuvo el salto. Hay detenidos y versiones que han encendido aún más la indignación.

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¿Qué pasó con Maria Eduarda en el bungee en Brasil y por qué murió?

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, joven de 21 años, en un accidente de bungee en Brasil ha generado conmoción. Los hechos ocurrieron el 13 de junio en el llamado Puente del Esqueleto, en Limeira, São Paulo, cuando la joven fue lanzada al vacío desde aproximadamente 40 metros… sin estar asegurada.

De acuerdo con los primeros reportes, la profesora de educación física fue preparada para el salto, pero los protocolos de seguridad básicos del bungee jumping no se cumplieron. Testigos captaron en video el momento exacto en el que Maria Eduarda fue impulsada al vacío, mientras algunos presentes gritaban que la cuerda no estaba colocada.

“La cuerda, chicos”, se escucha decir en la grabación, segundos antes de la tragedia.

Tras la caída libre, equipos de emergencia acudieron al sitio, pero el daño fue irreversible. Las autoridades confirmaron que la joven murió a causa de un politraumatismo derivado del impacto.

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¿Por qué no tenía cuerda de seguridad la joven en el salto de bungee?

Uno de los puntos más alarmantes del caso de Maria Eduarda en el bungee en Brasil es que, según la investigación preliminar, no se le colocó ninguna de las cuerdas de seguridad obligatorias.

La policía señaló que en este tipo de actividades extremas deben instalarse al menos dos sistemas de sujeción, mismos que deben ser revisados varias veces antes del salto. Sin embargo, en este caso no había ninguno.

“(Los empleados) intentaron eludir la responsabilidad de revisar la cuerda. Debería haber habido dos cuerdas colocadas y no había ninguna. En un deporte de riesgo como este, deberían haber revisado la cuerda tres veces”, informaron las autoridades.

Este grave error de seguridad en el salto de bungee en Brasil ha abierto una investigación por negligencia, al considerar que los operadores asumieron el riesgo de provocar un desenlace fatal.

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¿Quiénes son los detenidos por la muerte de Maria Eduarda y qué dijeron?

Tras el accidente, la policía detuvo a seis personas vinculadas al caso, pero tres de ellas fueron señaladas como responsables directas del bungee sin medidas de seguridad.

Los involucrados, identificados como Vitor de Freitas Gonçalves, Luis Felipe Feliciano Egoroff y Maicon Fernandes Cintra, enfrentan cargos por homicidio doloso, tras determinarse que permitieron el salto sin verificar el equipo.

Sus declaraciones han causado indignación, pues intentaron deslindarse de lo ocurrido. Dos de ellos aseguraron que se desmayaron en el momento del incidente y que por ello “no recuerdan” lo sucedido. El tercero afirmó que su función solo era ayudar físicamente en el lanzamiento, sin responsabilidad en la revisión del equipo.

A pesar de estas versiones, las autoridades consideran que hubo negligencia grave en la operación del bungee que terminó en la muerte de Maria Eduarda.

María Eduarda, de 21 años, murió al ser lanzada desde un puente porque "olvidaron" asegurar su cuerda de seguridad. La vieron fallar, gritaron, pero no la detuvieron. Esto no fue un accidente. Fue negligencia. Que Dios consuele a su familia. 🕊️#Limeira #JustiçaPorMariaEduarda pic.twitter.com/MYZTPwbgJh — Efecto Noticias (@noticiasefecto) June 14, 2026

¿María Eduarda seguía viva tras el accidente en el bungee?

Uno de los testimonios más impactantes surgió de Rayza Dias, una enfermera que se encontraba cerca del lugar y acudió de inmediato para auxiliar a la joven.

La profesional relató que tuvo que atravesar una zona complicada para llegar hasta donde se encontraba María Eduarda tras la caída. Al examinarla descubrió que aún presentaba signos vitales.

“Vi que respiraba con dificultad y le examiné las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas. Vi que tenía pulso, era débil, pero aún tenía pulso (...) Tengo la costumbre de bromear y decir: ‘Nadie muere en mi turno’. Le dije: ‘nadie muere en mi turno’. Aunque no estaba de turno allí”. Rayza Dias

Aunque hizo todo lo posible por estabilizarla, momentos después se confirmó el fallecimiento de la joven.

¿Qué dijo la familia de Maria Eduarda tras la tragedia?

Mientras las autoridades continúan investigando la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, el dolor de su familia ha conmovido a miles de personas.

Val Rodrigues, madre de la joven, compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Aquella maldita cuerda te arrebató de mi lado para siempre. Hija mía, te has ido y lo único que queda es dolor y añoranza. Te amo para siempre”. Val Rodrigues

Horas después publicó otro mensaje lleno de dolor por la pérdida de su hija: “Mi querida hija, hoy quería abrazarte más de mil veces. ¿Cómo me duele tu partida? Te amo eternamente, mi princesa. Y gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue escucharte llamar a mí mamá. Dios, gracias por este privilegio”.

El hermano de María Eduarda también se despidió con palabras que reflejan el impacto que dejó la tragedia en su familia.