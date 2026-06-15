Muere Anne Schedeen, actriz de “ALF”, a los 77 años: así despiden a la inolvidable Kate Tanner

Tras las recientes y dolorosas pérdidas de figuras como Oliver Tree y Gaspi en la industria musical, ahora es la televisión la que se viste de luto. Las series clásicas siguen marcando generaciones, y pocas tan icónicas como ALF, la sitcom de los años 80 que conquistó al público con la historia de un extraterrestre sarcástico viviendo con una familia común. Hoy, ese universo vuelve a estremecerse tras confirmarse la muerte de Anne Schedeen, la actriz que dio vida a la entrañable Kate Tanner, a los 77 años.

Su fallecimiento no solo ha generado nostalgia entre los fans, sino que también ha vuelto a encender una teoría que lleva años rondando a la producción: la famosa “maldición de ALF”, una cadena de tragedias que ha acompañado al elenco con el paso del tiempo.

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¿Cómo se confirmó la muerte de Anne Schedeen, actriz de ALF que interpretó a Kate Tanner?

La familia de la actriz confirmó su muerte mediante un emotivo comunicado en el que destacaron su sentido del humor, su creatividad y su amor por la vida.

“Con profundo dolor tenemos que anunciar que Anne ha fallecido en paz. Deja atrás un extraordinario legado de energía creativa, humor inteligente y agudo...”

En el mismo texto, sus seres queridos la recordaron como una mujer apasionada por las historias, el arte y la vida cotidiana, mencionando incluso sus gustos personales y su carácter único. También destacaron su amor por sus perros, sus pinturas al óleo y su sentido del humor irreverente.

La familia cerró el mensaje con una frase que conmovió a los fans: “Levantad una margarita en su honor”, reflejando la personalidad alegre que la actriz mantuvo hasta el final.

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¿De qué murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a Kate Tanner en ALF?

Hasta el momento, la causa de muerte de Anne Schedeen no ha sido dada a conocer, un detalle que ha generado múltiples preguntas entre los seguidores de ALF.

La familia confirmó que la actriz falleció en paz a los 77 años, sin entrar en detalles médicos, pidiendo respeto en este momento de duelo.

Anne Schedeen estuvo casada durante 55 años con Christopher Barrett, con quien formó una familia sólida y discreta. Le sobreviven su esposo, su hija Tay Barrett, su nuera Hilary Flynn, además de hermanos, sobrinos y cuñados que hoy lamentan profundamente su pérdida.

¿Quién fue Anne Schedeen, la actriz de Kate Tanner en la serie “ALF”?

Anne Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregon, y aunque su nombre quedó grabado para siempre por ALF, su carrera fue mucho más amplia. Antes de convertirse en Kate Tanner, ya había construido un camino sólido en la televisión estadounidense con participaciones en series como:



Paper Dolls

Emergency!

Simon & Simon

Además de apariciones en producciones icónicas como ‘Se ha escrito un crimen’, ‘El Increíble Hulk’ y ‘Cheers’.

Sin embargo, fue “ALF” (1986–1990) la serie que la llevó a la fama internacional. Interpretar a la madre de la familia Tanner la convirtió en un rostro familiar en millones de hogares, consolidándola como una figura clave de la comedia televisiva de los años 80.

Años después, la propia Anne Schedeen reveló que el éxito tuvo un costo alto. En una entrevista con People, confesó que trabajar en ALF estuvo lejos de ser idílico: “Fue una pesadilla técnica. Todo era extremadamente lento, caluroso y tedioso...”. Incluso explicó que un episodio de 30 minutos podía requerir 20 a 25 horas de grabación.

También habló de tensiones internas dentro del elenco: “Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional”, declaraciones que con el tiempo alimentaron la leyenda oscura alrededor de la serie.

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¿Existe realmente la “maldición de ALF”? Las muertes que marcaron al elenco

La muerte de Anne Schedeen volvió a poner sobre la mesa la llamada “maldición de ALF”, una teoría que surgió entre los fans tras notar que gran parte del elenco principal ha fallecido en circunstancias trágicas o prematuras.

De los cinco integrantes de la familia Tanner, cuatro ya han muerto, un dato que ha impactado a los seguidores.

Max Wright (Willie Tanner) falleció en 2019 a los 75 años tras una lucha contra el cáncer.

(Willie Tanner) a los 75 años Michu Meszaros, quien interpretó a ALF en escenas de cuerpo completo, murió en 2016 a los 76 años tras permanecer en coma.

Uno de los casos más impactantes fue el de Benji Gregory (Brian Tanner) el pequeño de la familia, murió en junio de 2024 a los 46 años, tras ser encontrado sin vida en su automóvil en Arizona. Su familia reveló que padecía depresión, trastorno bipolar y problemas de sueño, además de posibles complicaciones por el calor extremo.

A esta lista se suman.



John LaMotta (Trevor Ochmonek), fallecido en 2014 a los 95 años, y

(Trevor Ochmonek), fallecido en 2014 a los 95 años, y Liz Sheridan (Rachel Ochmonek), quien murió en 2022 a los 93 años.

Aunque no existe evidencia real de una maldición, la sucesión de tragedias ha convertido a ALF en una de las series más comentadas no solo por su humor, sino también por el destino de quienes le dieron vida.