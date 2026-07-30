Cynthia Klitbo le declaró su amor a un famoso actor y él la bateó: ¡Este es su nombre! “Me mandó a la chi...”

Las confesiones dentro de La casa de los famosos México 2026 continúan saliendo cada vez mas. Ahora, fue Cynthia Klitbo quien mencionó que un reconocido actor la bateó, luego de que ella le abriera su corazón. Te contamos los detalles.

Cynthia Klitbo fue “rechazada” por actor / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo se enamoró de un actor durante telenovela?

La conversación surgió en el vestidor de la casa, cuando su compañero en La casa de los famosos México 2026, Ese Pérez, le hizo una pregunta a Cynthia Klitbo que despertó la curiosidad de todos los presentes: "¿ Nunca te has enamorado en una escena ?”.

Ante el cuestionamiento, Cynthia Klitbo no dudó en responder y reconoció que, a lo largo de su carrera, sí llegó a desarrollar una conexión especial con algunos de los actores con quienes compartió proyectos:

Me enamoré de un protagonista, un coprotagónico y me casé con él. Cynthia Klitbo

La intérprete aceptó que aunque la atracción existía, no pudieron hacer nada debido a que ella estaba en una relación:

Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, yo tenía pareja, sí me causaba una cosa más allá... hacíamos escena y yo así de... sí me calentaba mucho. Cynthia Klitbo

¿Cynthia le declaró su amor al actor de telenovelas?

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Cynthia Klitbo y Alberto Estrella / Redes sociales

¿Los actores Cynthia Klitbo y Alberto Estrella fueron pareja?

En un momento posterior a lo anteriormente revelado, Cynthia Klitbo explicó que trabajar junto a Alberto Estrella fue una experiencia muy especial, ya que desde entonces quedó cautivada por su personalidad y su presencia.

Fue entonces cuando recordó el momento en que decidió dejar de ocultar sus sentimientos:

A mí Alberto Estrella me fascinaba. Cada que tenía una escena de faje con él era de… estaba enamorada de Alberto Estrella. Albertito, te amo, tú sabes que yo te me declaré. Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo narró que, pese a reunir el valor para declararse, Alberto Estrella no compartía el mismo interés sentimental y rechazó su propuesta:

Yo le dije: ‘Quiero contigo’, y me mandó a la chi.... Siempre un lindo, un caballero, pero es un talentoso, un guapo… Es un mexicano guapo, tenía un cuerpazo de bailarín y un actor de lo mejor que tiene este país. Cynthia Klitbo

Durante la charla aseguró que Alberto continúa siendo uno de los mejores actores de México y elogió tanto su calidad como intérprete, así como sus cualidades personales.

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¿En qué telenovela trabajaron juntos Cynthia Klitbo y Alberto Estrella?

Cynthia Klitbo y Alberto Estrella colaboraron juntos en la telenovela Alguna vez tendremos alas, la cual, fue transmitida en 1997 y fue protagonizada por Kate del Castillo y Humberto Zurita.

Aunque no fue la única producción que compartieron, muchos aseguran que esa es la más representativa, además de que fue en la que más tuvieron escenas juntos.

¿Hubieran hecho buena pareja los dos actores? ¡Opina!

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