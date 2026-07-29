¿Karina Torres y Fede Vigevani en plan romántico? Se bañan juntos en el jacuzzi y el shippeo explota en LCDLFM 2026

La casa de los famosos México 2026 ya tiene a una de las parejas más comentadas por el público, aunque ellos insistan en que todo se trata de una amistad. Esta vez, Fede Vigevani y Karina Torres volvieron a convertirse en tendencia después de protagonizar un momento que no pasó desapercibido para nadie dentro ni fuera del reality.

El clip generó risas, comentarios y más señales de un acercamiento que cada día alimenta el shippeo entre ambos participantes.

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¿Por qué Fede Vigevani interrumpió a los habitantes para invitar a Karina Torres al jacuzzi?

La escena ocurrió frente a todos los habitantes de La casa de los famosos México 2026. Mientras intentaban llegar a acuerdos sobre las tareas domésticas, Fede pidió la atención de sus compañeros para anunciar que se retiraría junto a Karina a disfrutar de la Suite del Líder.

El creador de contenido explicó que necesitaba relajarse después de la tensión provocada por la conversación grupal. Fue entonces cuando lanzó la invitación que tomó por sorpresa a la influencer.

“Como me estresé mucho con esta charla, quiero desestresarme en el jacuzzi. Vamos, Kari”, expresó frente a todos.

Karina reaccionó incrédula y preguntó si realmente hablaba en serio. Sin embargo, Fede volvió a tomar la palabra para reiterar su propuesta y explicar que el jacuzzi ya estaba listo para recibirlos.

“Quería decir que, como estamos un poco con la charla, vamos a ir al jacuzzi a pasar un poco de tiempo para relajarnos un poco” Fede Vigevani

Las bromas no tardaron en aparecer. Algunos habitantes incluso cuestionaron si se trataba de una especie de luna de miel. Fede aclaró que simplemente buscaba descansar y dejar atrás el estrés del momento.

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¿Qué confesó Karina Torres antes de entrar al jacuzzi con Fede Vigevani?

Aunque aceptó la invitación, Karina Torres no ocultó que se sentía nerviosa por compartir ese momento con Fede. Desde antes de subir a la suite había comentado con algunos compañeros que la situación le generaba cierta inquietud.

Ya instalados en la habitación premium, ambos comenzaron a convivir de manera más relajada. Entre bromas y conversaciones personales, Karina dejó al descubierto una inseguridad que llamó la atención de los seguidores del reality: “Me da pena que me veas en traje de baño”, confesó la influencer.

Lejos de incomodarla, Fede respondió con tranquilidad y le aseguró que podía hacer únicamente aquello con lo que se sintiera cómoda. Incluso le sugirió que, si lo prefería, solamente metiera los pies al agua.

El momento fue celebrado por los fans, quienes destacaron la confianza que ambos han desarrollado en apenas unos días de convivencia dentro del programa.

Fede está bien nervioso antes de meterse al Jacuzzi con Karina jajajajajajajajaja #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lsmIuq9BjC — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 29, 2026

¿Qué hablaron Karina Torres y Fede Vigevani durante su estancia en la Suite del Líder?

Una vez dentro del jacuzzi, la conversación tomó un rumbo más personal. Fede propuso que aprovecharan el momento para platicar como si estuvieran grabando un pódcast y eligió hablar sobre relaciones amorosas y experiencias de vida.

Karina se mostró especialmente abierta durante la platica y compartió aspectos importantes de su historia sentimental. También habló sobre su experiencia como mujer trans, un tema que abordó con naturalidad y sinceridad frente al influencer.

¿Por qué Fede Vigevani y Karina Torres están siendo shippeados en redes sociales?

La cercanía entre ambos no pasó desapercibida para los seguidores de La casa de los famosos México 2026, quienes rápidamente comenzaron a crear publicaciones apoyando una posible dupla dentro del reality.

El acercamiento tiene un antecedente importante. Fede ganó la primera prueba de liderazgo gracias a un reto de realidad virtual y obtuvo el derecho de disfrutar durante una semana de la Suite del Líder. Después eligió a Karina Torres como acompañante, decisión que fue respaldada por el público, que la seleccionó con 105 mil votos.

Desde entonces, ambos han compartido varios momentos de convivencia que han fortalecido la simpatía del público. Aunque ninguno ha hablado de un interés romántico, la complicidad, las bromas y la confianza que muestran han sido suficientes para alimentar el llamado shippeo entre los fanáticos del programa.

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¿Qué pasó con la camioneta que ganó Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026?

Además del jacuzzi, otro detalle que dio de qué hablar fue el premio obtenido por Fede Vigevani tras convertirse en líder de la semana. El influencer anunció que la camioneta incluida como recompensa sería para Karina Torres.

La decisión dividió opiniones entre los seguidores del reality. Mientras algunos interpretaron el gesto como una muestra de amistad y agradecimiento, otros comenzaron a especular que podría existir un interés más allá de una simple alianza dentro del programa.

Sin embargo, también surgieron críticas debido a que Fede participa en La casa de los famosos México 2026 con un rol diferente al del resto de los habitantes. El influencer cumple misiones secretas enviadas por la producción y no puede ser nominado ni eliminado, situación que algunos espectadores consideran una ventaja frente a los demás concursantes.

Pese a ello, la convivencia entre Fede Vigevani y Karina Torres continúa siendo uno de los temas más comentados del reality.