¿Fede Vigevani y Karina Torres duermen empiernados? Influencer confirma acercamiento: “En la misma cama”

La convivencia dentro de La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, los protagonistas fueron Fede Vigevani y Karina Torres. Luego de que ambos revelaran detalles de su primera noche juntos. ¿Cómo fue?

Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Fede Vigevani y Karina Torres duermen juntos en La casa de los famosos México 2026?

El acercamiento entre Fede Vigevani y Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 corresponde a dos dinámicas en las que ambos resultaron ganadores.

En un primer momento, Fede Vigevani se convirtió en el líder de la semana en el reality, por lo que disfruta de inmunidad, además de poder dormir en la suite principal del programa, la cual, cuenta con varias comodidades y privilegios.

Por otro lado, la producción lanzó una votación en la que el público era el protagonista, ya que decidían el nombre del habitante que compartiría la habitación con el líder de la semana. La audiencia eligió a Karina Torres .

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Fede Vigevani y Karina Torres compartiendo habitación / Las estrellas

¿Fede Vigevani y Karina Torres tuvieron acercamiento tras dormir juntos?

En una plática con Odalys Ramírez y Diego de Erice, tanto como Fede, como Karina, fueron cuestionados sobre su dinámica al dormir, la respuesta de ambos sorprendió a todo el público:

Sí la pasamos increíble, tuvimos una noche romántica, aunque nadie nos cree la verdad, pero jugamos billar, me ganó, dormimos juntos y lo bueno es que nadie ronca, eso es lo importante. Fede Vigevani

Aunque muchos creyeron que podría existir algún distanciamiento o lejanía, el uruguayo señaló que fue todo lo contrario.

Después de escuchar la versión de Fede, Karina Torres también compartió su experiencia y confirmó que ambos terminaron durmiendo en la misma cama dentro de la suite del líder:

Yo la pasé espectacular, Fede muy respetuoso en todos los aspectos. Iba con poquito nervio, pero a romper el hielo, jugar un billarcito y al fin terminamos durmiendo la misma cama. Karina Torres

Los demás compañeros solo sonrieron, así como los conductores del programa. ¿Será que nace un shippeo en redes?

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¿Hay una foto de Fede Vigevani y Karina Torres abrazados en la cama?

Una curiosa imagen circuló en redes sociales durante las últimas horas, en la que tanto Fede Vigevani como Karina Torres aparecen compartiendo cama y hasta abrazados están.

Varios usuarios en redes sociales comenzaron a creer que se trataba de una imagen real, pero muchos otros se dieron cuenta de que se trataba de IA:



“Pensé que era real”,

"¿Real o fake?” y,

"¿Quéee? No te creo”.

En los videos y grabaciones compartidos por la publicación, no existe prueba que confirme dicho acercamiento, por lo que solo es una imagen nacida de redes.

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