¡Arantza Ruiz explota vs. Mariana! La actriz la acusa de darle indicaciones; ella responde: “Me preocupa”

Previo a la primera nominación en La casa de los famosos México 2026, los conflictos entre los habitantes comienzan a surgir. Las primeras en tener un roce fueron Arantza Ruiz y Mariana, quienes han estado presentes en la cocina, situación que ya comienza a generar inconformidades. ¿No se toleran? ¡Te contamos!

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Arantza Ruiz vive su primer conflicto en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo inició el conflicto entre Arantza Ruiz y Mariana en La casa de los famosos México 2026?

Después de que Cynthia Klitbo manifestó su incomodidad por la suciedad del baño, Aratza Ruiz y Mariana hablaron sobre lo ocurrido en su primera mañana dentro de La casa de los famosos México 2026. De acuerdo con Ruiz, sintió que Mariana le dio indicaciones a la hora de preparar los alimentos, lo que le causó cierta molestia

“Me gustaría que me dieras chance de hacerlo sin que me dieras tantas indicaciones”, expresó Arantza a la cantante. Por su parte, Mariana comentó que las cosas no habían pasado de esa manera las cosas, y negó dar indicaciones:

“Lo que me preocupa es que pienses que te di indicaciones porque jamás le doy indicaciones a nadie, solo a mis hijos, porque no me gusta que me lo digan a mí”. Mariana

Pese a que la situación pareció haber quedado clara tras la disculpa de Mariana ante el sentir de Arantza, la actriz de La rosa de Guadalupe volvió a abordar el tema con algunos de sus compañeros, lo que ya está generando críticas en redes.

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¿Qué dijo Arantza Ruiz tras la plática con Mariana?

Horas después de la conversación, Arantza Ruiz abordó el tema con Fede Vigevani, primer líder de La casa de los famosos México 2026, y le comentó que Mariana era una de las personas del reality con la que más le estaba costando convivir.

De acuerdo con la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, Mariana se quiso robar el crédito de las cosas que ella realizó por la madrugada debido a su insomnio, lo que ocasionó su primer roce en la competencia.

“Eso me da hu*va, espero que lo disfruten en el cine. Disfrútenlo en el cine porque si lo dije es porque no tengo miedo de decirlo”. Arantza Ruiz

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Arantza Ruiz se sincera con Fede Vigevani. / RS

¿Arantza Ruiz habló a espaldas de Mariana tras asegurar que las cosas estaban resueltas?

Después de que Arantza Ruiz abordó el tema directamente con Mariana y después lo compartió con algunos de sus compañeros, fue captada en una nueva plática con Brianda sobre el tema, pero para su sorpresa, Mariana entró a la escena.

De acuerdo con el público que sigue 24/7 el programa, la actriz fue captada por Mariana mientras hablaba sobre la situación, quien aparentemente no percibió lo que decía “a sus espaldas”, pero todo se podría definir en la primera noche de nominación.

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