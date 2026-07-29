¿Indirecta para ‘La casa de los famosos México’? La Mansión VIP publica polémico mensaje: “Les hace falta...”

El estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, no solo por lo que ocurre dentro de la casa con sus habitantes, sino también por el impacto que ha generado en redes sociales.

Precisamente, una breve pero misteriosa publicación de ‘La Mansión VIP’ desató la conversación y reavivó la competencia entre ambos realities. El mensaje dividió opiniones entre los seguidores, quienes no tardaron en calificarlo como una supuesta “indirecta” para el programa de Televisa. ¿Qué decía la publicación? Te contamos.

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La casa de los famosos México / Facebook: La Casa de los Famosos México

¿Qué dice la publicación de La Mansión VIP y por qué la relacionan con ‘La casa de los famosos México’?

Poco después del estreno de ‘La casa de los famosos México’, la cuenta oficial de ‘La Mansión VIP’ retomó su actividad en redes sociales con un breve mensaje que de inmediato encendió la conversación entre los seguidores.

La publicación decía: “Les hace falta barullo...”, acompañada de unos emojis de ojos. Aunque no mencionaba ni hacía alusión directa a ‘La casa de los famosos México’, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una supuesta indirecta para el reality de Televisa, ya que fue publicado apenas un día después de su estreno.

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La Mansión VIP publica tuit... ¿Para la casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el público al mensaje de La Mansión VIP?

Poco después de la publicación, los usuarios inundaron los comentarios y desataron un debate entre quienes defendían a ‘La casa de los famosos México’ y quienes apoyaban el reality creado por HotSpanish.

Algunos aseguraban que preferían el programa de Televisa porque, según su opinión, no necesita recurrir al alcohol ni a un contenido tan explícito o polémico para entretener al público, ya que la convivencia entre sus habitantes es más natural, con estrategias y dinámicas divertidas.



“No se necesita el alcohol para dar contenido.”

“Ahorita no, estamos con la casa.”

En contraste, otros defendieron La Mansión VIP y señalaron que ofrece un tipo de entretenimiento distinto.

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La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Habrá segunda temporada de La Mansión VIP?

Luego de la primera edición, que concluyó el pasado mes de mayo con Sol León como ganadora del premio de 2 millones de pesos, el creador de contenido HotSpanish confirmó que ‘La Mansión VIP’ sí tendrá una segunda temporada.

“Nos miramos en octubre o noviembre... La segunda temporada este mismo año”, dijo.

Fue durante la gran final, celebrada el 10 de mayo de 2026, cuando anunció que el reality regresará este mismo año, con un estreno previsto para octubre o noviembre. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre los participantes, ya es un hecho que habrá una nueva edición del programa.

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