La casa de los famosos México 2026: FILTRAN lista de presuntos nominados HOY 29 de julio, ¿quiénes peligran?

Solo tres días han pasado desde el gran estreno de La casa de los famosos México 2026 y las alianzas podrían comenzar a formarse durante las próximas horas, ya que es miércoles de nominación. Ante esto, filtran a los habitantes con presunto más riesgo. ¿Quiénes son?

Miércoles de nominación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes de La casa de los famosos México 2026 que son favoritos por el público?

La primera dinámica de La casa de los famosos México 2026 dejó entrever quiénes podrían perfilarse como los grandes favoritos de esta temporada, luego de que se definiera a los líderes de cada cuarto.

Como parte de la dinámica de la producción, se le pidió a la gente votar por tres habitantes para que se convirtieran en los capitanes de sus respectivos cuartos.

Tras el cierre de la votación, se anunció que Karina Torres, Aldo Rendón y Fede Vigevani fueron los elegidos para liderar sus respectivos cuartos, perfilándose así como los tres favoritos durante los primeros días del reality.



Karina Torres : Amplia comunidad digital, apoyada por quienes siguen a ‘las Perdidas’ y con un carisma importante con el que se gana al público.

: Amplia comunidad digital, apoyada por quienes siguen a ‘las Perdidas’ y con un carisma importante con el que se gana al público. Aldo Rendón : Actitud desenfrenada, sin filtros y muchos aseguran que le da un ambiente diferente a ‘la casa’.

: Actitud desenfrenada, sin filtros y muchos aseguran que le da un ambiente diferente a ‘la casa’. Fede Vigevani : Probablemente el habitante con más apoyo del público, ya que reúne más de 100 millones de seguidores a lo largo del mundo.

¿Concuerdas?

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Aldo Rendón, Fede Vigevani y Karina Torres / Redes sociales

¿Quiénes serían los presuntos nominados de La casa de los famosos México 2026 HOY 29 de julio?

Sin respaldo de información oficial, diversas cuentas de redes sociales han hecho su lista de los primeros nominados de La casa de los famosos México 2026, basado en comportamiento y “choques” en estos tres días.

Según la cuenta de FB: “Oshi en vivo”, estos son los nombres que más corren el riesgo de estar nominados, así como las razones que llevarían a sus compañeros a seleccionarlos:



Moisés Peñaloza : En palabras del creador de contenido, el actor no ha encajado en la dinámica del grupo, y tampoco de la audiencia. Ofreciendo poco contenido y teniendo casi una actitud “hostil”. Yanet García : “Oshi en vivo” menciona que Yanet no se ha integrado a ‘la casa’ y su reciente acto de sacar su colchón del cuarto que le tocaba puede traerle serios problemas y, por qué no, ser nominada por sus “antiguos” roomies. Tendría el 82% de votos negativos.

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada y solo se basa en especulaciones, teorías e ideas de internautas.

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Filtran nominados de La casa de los famosos México 2026 de la primera semana / FB: Oshi en vivo

¿Por qué Yanet García cambió de cuarto en La casa de los famosos México 2026?

La molestia se ha hecho sentir en redes sociales, ya que no están de acuerdo en que Yanet García haya salido del cuarto ‘Ibiza’ por “no poder dormir”, y peor aún, que haya sido aceptado el cambio por la propia ‘Jefa’.

Desde el día uno tanto ella como Ese Pérez indicaron que tenían problemas para dormir, y aunque les facilitaron unos tapones para oídos, parece que la solución no fue suficiente.

Ahora, Yanet García duerme en el cuarto Malibú, en una situación que muchos compararon con Sian Chiong en una pasada temporada, cuando sus compañeros sacaron su colchón.

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