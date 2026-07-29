Galilea Montijo habla de su rostro y revela qué le pasó en el labio: “Parálisis en la cara por un nervio”

Tras el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026' y el regreso de Galilea Montijo como conductora principal, uno de los detalles que más llamó la atención del público fueron los aparentes procedimientos estéticos en su rostro.

Esto le valió una ola de comentarios y críticas en redes sociales, especialmente por el aspecto de sus labios, ya que algunos usuarios aseguraban que, al hablar, “se le iba de lado”, situación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Días después de que surgieran esas críticas, comenzó a circular un video de Galilea en una clínica de belleza, donde se sometió a un tratamiento estético que muchos relacionaron con las recientes observaciones sobre su rostro.

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Galilea Montijo / Mezcalent



¿Por qué el público critica el rostro de Galilea Montijo?

Las críticas hacia el rostro de ‘Gali’ comenzaron desde los primeros avances de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, cuando usuarios en redes sociales señalaron un aparente cambio en su rostro, especialmente en los labios.

Durante el estreno del reality el pasado 26 de julio, esas críticas lejos de cesar, aumentaron. El público hizo énfasis en sus gesticulaciones, hablando de una posible parálisis o incluso circulaban versiones sobre un procedimiento estético mal realizado, donde le habían dejado “más relleno” del lado hacia el que se mueve su labio.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿Qué tratamiento estético se hizo Galilea Montijo en el rostro?

Anteriormente, la conductora había mencionado que se había realizado un procedimiento no quirúrgico para levantar una de sus cejas, el cual había dejado inflamación en la etapa de recuperación y eso influía en su rostro, pero no mencionó que estuviera directamente relacionado con su gesticulación.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿Por qué Galilea Montijo dice que “ya aprendió la lección”?

En un video publicado por la doctora Marimar Guerra, especialista en tratamientos antienvejecimiento, aparece junto a Galilea Montijo en el consultorio. La doctora asegura que está trabajando para que “nadie vuelva a tocar” a la conductora, lo que dejó entrever que anteriormente se habría sometido a un procedimiento estético en otro lugar que no tuvo el resultado esperado.

“Me estoy cerciorando de que a esta mujer nadie más la vuelva a tocar”, dijo.

Por su parte, Galilea respondió que “ya aprendió su lección” y que “no lo volverá a hacer”, lo cual haría referencia a haberse realizado algún procedimiento en otra clínica de belleza.

“Jamás, ya aprendí mi lección... No lo vuelvo a hacer”, respondió Galilea.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales, donde varios usuarios relacionaron esas palabras con las recientes críticas que recibió por su rostro y especularon que podrían estar vinculadas con ese procedimiento estético.

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¿Galilea Montijo confirmó problemas en su rostro? Así respondió a las críticas

Sin embargo, durante la emisión de Hoy del 29 de julio, Galilea Montijo reaccionó directamente a las críticas sobre su rostro. La conductora expresó su molestia por los comentarios que ha recibido y adelantó que muy pronto explicará a detalle lo que realmente ocurrió.

Aseguró que muchas de las opiniones que han circulado en redes sociales se han hecho sin conocer el trasfondo de su situación y lo que ha vivido. Además, cuestionó la ética de algunos profesionales de la salud que han opinado públicamente sobre su caso sin conocer su historial médico.

“Veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, sin saber lo que realmente pasó... Lo peor es que también lo hacen cirujanos. Yo digo: ‘¿Dónde está la ética?’. Si ves a uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti.” Galilea Montijo

Finalmente, reveló que próximamente grabará un pódcast junto a su doctora para explicar lo que sucedió con su rostro. Incluso, adelantó que el problema va más allá de un procedimiento estético y señaló que actualmente recibe tratamiento como si sufriera una parálisis facial por un nervio que, según explicó, fue manipulado y le ha provocado las gesticulaciones que han llamado la atención del público.

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