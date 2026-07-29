Aldo Rendón y Luis Chaparro: Filtran VIDEO en el que se besan apasionadamente en La casa de los famosos México

Un nuevo video sacude las redes sociales, luego de que una interacción entre Aldo Rendón y Luis Chaparro presuntamente terminó con un intenso beso entre ellos en La casa de los famosos México 2026. ¿La grabación es real?

¿Aldo Rendón y Luis Chaparro se besan?

Así fue el presunto beso entre Aldo Rendón y Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2026

Todo comenzó en redes sociales, cuando la cuenta de Instagram del actor Luis Chaparro, compartió un video en el que aparecía en una plática con Aldo Rendón, mientras este último le preguntaba sobre su reciente relación.

En dicho momento, Luis responde que su novia actual se llama Andrea Mextli, por lo que Aldo responde decepcionado ante la información. Posteriormente, Chaparro dice lo siguiente: “ (Andrea) Me dijo que si se da algo entre tú y yo... ”

Aldo Rendón responde “ Andrea, pues ya valiste p*to ”, para que así ambos presuntamente se fundieran en un presunto beso que encendió las redes sociales, desatando miles de reacciones. ¿Qué más pasó?

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¿Aldo Rendón se besa con Luis Chaparro? / Redes sociales

¿Aldo Rendón y Luis Chaparro confirman su beso en La casa de los famosos México 2026?

Luego de que la propia cuenta del actor Luis Chaparro publicara dicho video en el que se besa con Aldo Rendón, internautas comenzaron a darse cuenta de que el contenido parecía no ser real, ya que nunca se vio en el 24/7 de La casa de los famosos México 2026 .

Lo anterior, no evitó que muchos dudaran de su autenticidad, mientras que otros aseguraran que era totalmente real.



“ Nomms, por qué no avisan que es IA! ”, dijo Andrea, novia de Luis Chaparro.

”, dijo Andrea, novia de Luis Chaparro. “ Juré que era real! Hasta que leí que dicen que es IA ” y,

” y, “ Díganme que es IA y no es real ”.

Comentarios como estos, hay miles entre diferentes plataformas digitales, pues cada vez se vuelve más complicado distinguir o diferencias un contenido hecho con IA. Pero la verdad es que el beso nunca ocurrió y en efecto, fue creado por el equipo de Luis a manera de broma con inteligencia artificial.

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¿Cuáles son los cuartos de La casa de los famosos México 2026 y quiénes duermen en cada uno?

En el caso específico de Aldo Rendón y Luis Chaparro, ambos duermen en el cuarto Ibiza, por lo que han sido habitantes cercanos desde el día uno.

Aquí la lista completa de los cuartos y sus participantes:

Ibiza



Aldo Rendón,

Luis Chaparro,

Ese Perez,

Yanet García,

Cynthia Klitbo y,

Ernesto Laguardia.

Tulum



Karina Torres,

Brianda Deyanara,

Memo Schutz,

Arantza Ruiz,

Mariana Ochoa y,

Moisés Peñaloza.

Malibú



Fede Vigevani,

Masad Altamimi,

Gema Garoa,

Ximena Herrera,

Flor Vigna y,

y, Yahir.

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