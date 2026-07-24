Aldo Rendón habla de más antes de ‘La casa de los famosos México’ 2026; ¿se va del reality? “Se me va a caer”

Aldo Rendón fue el cuarto habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026' y, desde entonces, no ha dejado de dar de qué hablar.

Además de verse envuelto recientemente en una controversia con Nicole Agnesi, ahora volvió a llamar la atención por revelar detalles del “encierro” previo al reality. ¿Habló de más y puso en riesgo su participación? Te contamos.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Qué reveló Aldo Rendón sobre el “encierro” previo a La casa de los famosos México?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, donde ha mantenido contacto con sus seguidores antes de ingresar al reality, Aldo Rendón compartió un video en el que habló sobre cómo se siente a pocos días del estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2026. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que reveló detalles del proceso de aislamiento previo a su ingreso.

El stylist explicó que la producción pasaría por él a su casa para trasladarlo a un hotel, donde permanecería aislado durante algunos días antes de entrar oficialmente a La casa, un procedimiento que pocas veces se da a conocer al público.

Tras hacer la revelación, Aldo se dio cuenta de que quizá había hablado de más y, entre risas, bromeó con que podría meterse en problemas con la producción. “Se me va a caer el contrato”, comentó y de inmediato cambió de tema para decir que no había empacado sus cosas. ¡Menos mal fue broma y sigue en el proyecto!

“El jueves me encierran, pasan por mí al mediodía y me llevan al hotel… ¡Ay, a lo mejor no debo de decir estas cosas y se me va a caer el contrato! Pero no creo... No he empacado, es lo más importante. No he empacado, no he empacado... Es que son muchos pendientes” Aldo Rendón

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La polémica de Aldo Rendón con Nicole Agnesi antes de entrar a La casa de los famosos México

Días antes de entrar a La casa de los famosos México, Aldo Rendón se vio envuelto en una polémica con la creadora de contenido Nicole Agnesi, luego de un evento de moda realizado en una plaza comercial de Guadalajara.

Durante la dinámica, el stylist analizó y criticó los outfits de varias asistentes, entre ellas el de la influencer. Al opinar sobre su look, comentó que la forma de vestir de Nicole la hacía lucir “más grande” y aseguró que algunos de sus accesorios, en particular un collar, eran “de señora” e incluso lo calificó como “horrible”.

Un día después, Nicole Agnesi respondió a través de un video en TikTok, donde expresó su incomodidad con la manera en que Aldo hizo la actividad. Según la influencer, el diseñador hizo comentarios que consideró fuera de lugar e incluso personales.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Cuándo inicia La casa de los famosos México y quiénes están confirmados?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ comienza la noche del domingo 26 de julio a las 20:30hrs, y se podrá ver por televisión abierta en ‘Las estrellas’ o en la plataforma ViX, con suscripción Premium.

Hasta ahora, la casa ya cuenta con 15 habitantes confirmados:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Masad Altamimi

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Arantza Ruiz

Fede Vigevani

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

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