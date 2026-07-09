Aldo Rendón entrará a La casa de los famosos México 2026 con dos graves padecimientos médicos ¿atención 24/7?

A días del estreno de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón fue el cuarto habitante confirmado y no solo llama la atención por su personalidad directa y polémica. El famoso stylist ha hablado abiertamente de los problemas de salud que lo han acompañado durante años, entre ellos la sordera del oído izquierdo y el queratocono, una enfermedad ocular que afecta seriamente la visión.

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¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón, nuevo habitante de La casa de los famosos México 2026?

La llegada de Aldo Rendón a La casa de los famosos México 2026 ha generado una fuerte conversación entre los seguidores del reality. Sin embargo, más allá de su trayectoria en la moda y su personalidad sin filtros, un detalle de su vida personal ha llamado especialmente la atención.

El reconocido stylist ha revelado que padece queratocono, una enfermedad ocular progresiva que afecta la córnea, provocando deformaciones en su estructura y ocasionando dificultades visuales importantes. Esta condición puede generar visión borrosa, sensibilidad a la luz y problemas para enfocar correctamente.

Aldo Rendón ha compartido en distintas ocasiones que tuvo que someterse a procedimientos médicos en ambos ojos para mejorar su calidad de vida. A pesar de ello, continúa con cuidados constantes para evitar que el padecimiento avance.

La noticia ha despertado la curiosidad de los seguidores de La casa de los famosos México 2026, quienes se preguntan si esta condición podría representar algún desafío dentro de la competencia, donde las actividades diarias, la convivencia y la exposición permanente exigen un importante desgaste físico y emocional.

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Aldo Rendón fue el cuarto habitante confirmado / Redes sociales

¿Aldo Rendón es sordo? El famoso stylist nació con pérdida auditiva

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Aldo Rendón, el cuarto habitante confirmado, es que nació sordo del oído izquierdo, una condición que ha marcado distintos momentos de su historia personal.

El propio influencer ha contado que esta situación le ha generado diversas complicaciones en actividades cotidianas, especialmente cuando necesita escuchar conversaciones extensas o entender indicaciones en ambientes con mucho ruido.

Aunque ha aprendido a adaptarse a esta condición con el paso de los años, la sordera unilateral sigue siendo parte de los retos que enfrenta diariamente.

¿Quién es el novio de Aldo Rendón? Así es la relación que mantiene desde hace 16 años

Otro aspecto que ha despertado interés entre el público es la vida sentimental del próximo participante de La casa de los famosos México 2026.

Aldo Rendón ha revelado que mantiene una relación amorosa desde hace aproximadamente 15 años. Aunque suele hablar de la estabilidad y felicidad que vive junto a su pareja, ha preferido mantener en secreto su identidad.

Según ha contado, su novio no forma parte del mundo del espectáculo ni tiene interés en la vida pública. Incluso ha señalado en tono de broma que a su pareja “le da oso” el tipo de exposición mediática que él tiene.

El stylist también ha explicado que su compañero pertenece al Opus Dei y que ambos han encontrado la fórmula para mantener una relación sólida pese a las diferencias que puedan existir entre sus respectivos estilos de vida.

Además, ha destacado que una de las cualidades que más admira de él es su buen gusto para vestir y la admiración mutua que existe entre ambos, algo que considera fundamental para mantener una relación sana y duradera.

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¿Quién es Aldo Rendón y por qué genera tanta expectativa en La casa de los famosos México 2026?

El nombre de Aldo Rendón se ha convertido en uno de los habitantes más comentados rumbo al estreno de La casa de los famosos México 2026.

Nacido el 18 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, el experto en moda acumula más de 25 años de trayectoria dentro de la industria. Comenzó como consultor de imagen, crítico de moda y fashion stylist, hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes en el medio.

A lo largo de su carrera ha colaborado con importantes medios especializados y ha trabajado con celebridades como Thalía, Belinda, Maribel Guardia, Galilea Montijo y Montserrat Oliver, entre muchas otras figuras del espectáculo.

Además, ha colaborado con firmas internacionales de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu, experiencia que lo convirtió en una voz autorizada dentro del universo de la moda.

Sin embargo, en los últimos años su popularidad creció aún más gracias a las redes sociales, donde conquistó a miles de seguidores por su estilo frontal, sus opiniones sin censura y su peculiar sentido del humor. Precisamente esa personalidad directa es la que muchos creen que podría convertirlo en uno de los habitantes más polémicos y entretenidos de la temporada.