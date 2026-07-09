La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del quinto habitante confirmado, VIDEO

El quinto lugar en la lista de La casa de los famosos México 2026 ya tiene pistas oficiales y, como era de esperarse, las teorías no se hicieron esperar. Apenas hace unas horas la producción destapó al cuarto confirmado, el polémico Aldo Rendón, y el público casi ni tuvo tiempo de digerirlo cuando ya estaban sobre la mesa los acertijos del siguiente inquilino. Con esto, La casa más famosa de la televisión mexicana ya va sumando piezas para su cuarta temporada, y cada pista se convierte en tendencia en minutos.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

La lista de participantes de La casa de los famosos México 2026 comienza a tomar forma y ya cuenta con cuatro celebridades oficialmente anunciadas por la producción.

El primero en ser confirmado fue Ernesto Laguardia, actor y conductor que durante décadas ha sido uno de los rostros más populares de la televisión mexicana.

Posteriormente se anunció la llegada de Karina Torres, integrante de Las Perdidas, una de las personalidades más solicitadas por la audiencia desde temporadas anteriores del reality.

La tercera habitante confirmada fue Ximena Herrera, actriz reconocida por su trayectoria en televisión y cine, además de haber recibido varios reconocimientos por su trabajo artístico.

Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, confirmados de La casa de los famosos México 2026

Finalmente, hace apenas unas horas se reveló a Aldo Rendón, famoso estilista de celebridades como Galilea Montijo, Thalía y la fallecida Carmen Salinas, entre muchas otras figuras del espectáculo.

Con estos nombres sobre la mesa, la expectativa por conocer al resto de los participantes de La casa de los famosos México 2026 continúa aumentando.

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¿Cuáles son las pistas del quinto habitante de La casa de los famosos México 2026?

A través de las redes sociales oficiales de La casa de los famosos México 2026, se compartió un video en el que aparecen distintos objetos relacionados con la quinta celebridad confirmada. ¡Está vez ya sabemos quien es!

Entre las pistas aparecieron uniformes de chef, batas de boxeo, máscaras de teatro, un set de grabación y, lo más importante, ¡una langosta!

En redes y en TVNotas no tardamos mucho en atar cabos, y todo apunta a que se trataría presuntamente de nada más y nada menos que ¡Moisés Peñaloza!

¿Quién es Moisés Peñaloza, el quinto habitante de La casa de los famosos México 2026?

Las pistas eran claras: uniformes de chef, batas, máscaras de teatro, un set de filmación y una langosta desataron las teorías de los fanáticos. No tomó mucho tiempo resolver el misterio en redes, ya que todo apuntaría a que detrás de este enigma se encuentra el actor y modelo Moisés Peñaloza.

Cada elemento conecta perfectamente con su vida, comenzando por la langosta y el uniforme de chef, los cuales hacen referencia directa a su faceta como empresario y dueño de Don Camarón, un restaurante de mariscos estilo Tampico ubicado en el Centro Comercial Interlomas, donde a menudo se le ve atendiendo personalmente.

¡Una bata de box! 🥊¿ Te compartimos las pistas del QUINTO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨



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Por otra parte, la bata y las referencias deportivas se vinculan con su impecable preparación física, la cual lo llevó a coronarse como Mister Supranational México y a obtener el tercer lugar a nivel mundial en el certamen de 2022. Su disciplina en el gimnasio y los deportes no solo le dieron el reconocimiento internacional en el mundo del modelaje, sino que también complementan la energía y presencia escénica que proyecta en cada uno de sus proyectos.

Finalmente, las máscaras de teatro y el set de grabación delatan su sólida y versátil carrera artística. Egresado del CEA de Televisa, Peñaloza ha destacado en telenovelas como El Ángel de Aurora y Diseñando tu amor, en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe, y demostró su talento para el baile en el reality Las Estrellas bailan en Hoy. Su debut teatral en la obra El que se enamora pierde cierra con broche de oro este conjunto de pistas que revelan su identidad.

¿Cuándo revelan al quinto habitante de La casa de los famosos México 2026?

La producción ya confirmó la fecha en la que se dará a conocer oficialmente al quinto habitante de La casa de los famosos México 2026.

El esperado anuncio está programado para el viernes 10 de julio a las 8:28 de la noche, momento en el que finalmente se terminarán las especulaciones sobre la identidad de esta nueva celebridad.

La revelación podrá seguirse a través del canal de YouTube de La casa de los famosos México.

Además, en TVNotas daremos cobertura especial con todas las pistas, las reacciones y los nuevos habitantes que se vayan confirmando rumbo al estreno del programa.

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Filtran a un habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026 y dónde verla en vivo?

El estreno de La casa de los famosos México 2026 está programado para el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche a través de Las Estrellas.

De igual manera, los seguidores del reality podrán disfrutar de la señal en ViX, plataforma que ofrecerá transmisión en vivo las 24 horas para observar cada detalle de la convivencia entre los participantes.

Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

En cuanto a la conducción, regresarán varias figuras ya identificadas con el formato. Galilea Montijo volverá a encabezar las galas principales, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones semanales.

Por otro lado, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff continuarán con las pre y postgalas, donde analizarán las polémicas, estrategias y momentos más comentados dentro de la casa. A ellos se suma Marie Claire Harp, quien seguirá llevando la cobertura digital con contenido exclusivo para los seguidores de La casa de los famosos México 2026.