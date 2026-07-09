Lalo España responde si entrará a La casa de los Famosos México 2026, ¿se animará a encerrarse en el reality?

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ está a semanas de comenzar y ya tenemos al tercer habitante confirmado y pistas sobre el cuarto.

Las teorías y rumores sobre quiénes serán el resto de los participantes no dejan de circular en redes, y uno de los nombres más sonados es el de Lalo España, reconocido actor y comediante de la televisión mexicana.

Mientras se anuncia a los siguientes habitantes, Lalo España respondió a los rumores que lo ponen como uno de ellos. ¿Confirmó su participación? Aquí te contamos.

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Lalo España aclaró los rumores sobre su supuesta participación en el reality. / Liliana Carpio

¿Qué dijo Lalo España sobre los rumores de su participación en La Casa de los Famosos México?

En redes sociales comenzó a circular una supuesta lista que filtraba a los 16 habitantes de la cuatra temporada del reality, entre los que aparecía el actor de ‘Vecinos’.

En un video publicado en Instagram, Lalo España declaró que recibió muchos mensajes de fans, amigos y familiares preguntándole si entrará en la casa, por lo que se siente en la necesidad de aclarar los rumores.

El actor mencionó que en el pasado rechazó la invitación para participar en el reality, puesto que no le gusta estar encerrado, que extrañaría a su mascota y que no le gusta involucrarse en pleitos ni que le “amarren navajas”.

Lalo España / Facebook: @vecinos

“Yo dije que no era para mí, que ni siquiera lo veía y yo no me encerraría.” Lalo España

Cuando está por decir si estará o no en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, el video se interrumpe y termina sin conocer su respuesta. Esto alimentó aún más los rumores sobre su participación.

No obstante, en una entrevista para Televisa fue cuestionado nuevamente, a lo que él respondió que no estará en la casa, que los rumores no son ciertos y que no ha platicado con nadie de la producción.

“Se está diciendo mucho pero no es cierto. Ni siquiera he platicado con nadie de la producción, es meramente chisme.” Lalo España

Explicó que él respeta a quienes participan y dio nuevamente sus razones por las que no entraría al reality.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados en La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento, ‘La casa de los famosos México’ 2026 ya tiene a sus primeros tres habitantes confirmados:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

La producción ya publicó el avance con las pistas del cuarto habitante y los seguidores ya especulan de quién podría tratarse.

En el video se observa a un perrito, ropa de diseñador, joyas, lentes y mucho glamour. Según los usuarios en redes sociales, podría tratarse de Aldo Rendón, pero aún no ha sido confirmado.

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Habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Instagram

¿Cuándo empieza La casa de los famosos México 2026?

El arranque de la nueva edición de ‘La casa de los famosos México’ será el próximo domingo 26 de julio a las 20:30hrs a través de la señal de Televisa: el canal de Las estrellas y su plataforma digital Vix.

Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, fue la segunda habitante confirmada, y recientemente explicó las razones por las que aceptó participar.

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