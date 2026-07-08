Aseguran que Galilea Montijo tendría vacaciones “obligadas” tras problemas en su cara: ¿La esconderán?

El rostro de Galilea Montijo ha sido tema de conversación en redes sociales, y es que luego de que se sometiera a un procedimiento estético, muchos criticaron el resultado. Ahora, aseguran que la conductora presuntamente tendrá vacaciones “obligadas”. ¿Por qué?

Galilea Montijo y su procedimiento estético / Instagram: @galileamontijo

¿Por qué critican nuevamente el rostro de la conductora Galilea Montijo?

Durante una reciente emisión de Hoy, Galilea Montijo comentaba sobre los nuevos participantes de La casa de los famosos México 2026, pero más allá de las pistas y detalles del reality, lo que llamó la atención fue otra cosa.

Gran parte de la conversación en redes sociales se centró en la apariencia de su rostro, lo que generó nuevamente comentarios y especulaciones sobre los cambios en su imagen.

Varios usuarios señalaron que, al observar la transmisión con detenimiento, algunas expresiones de la conductora parecían menos naturales de lo acostumbrado, especialmente en la zona de los labios y los pómulos. Otros consideraron que ciertos movimientos faciales lucían más rígidos mientras hablaba.

Es importante recordar que hace algunos meses Galilea reveló que se había realizado diversos tratamientos estéticos con el objetivo de rejuvenecer su imagen. Desde entonces, cada una de sus apariciones públicas ha sido objeto de análisis y comentarios. ¡Así luce!

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¿Galilea Montijo se alejará de la televisión presuntamente por decisión de los productores?

Luego de seguir con algunos problemas en su rostro y siendo víctima de cientos de comentarios, se anunció que Galilea Montijo se alejará de los foros por un tiempo, presuntamente con el fin de reducir la inflamación de su cara.

Esta información fue compartida por la cuenta de X “La tía Sandra”, quien compartió un clip en el que la conductora se despide de sus compañeros y mencionan que se irá de vacaciones:

Televisa manda a descansar a Galilea Montijo, después de hacerse viral su nuevo rostro. Le adelantaron sus vacaciones, esperando que regrese más desinflamada de la cara en unos días. La tía Sandra

Usuarios creen que sí era algo necesario, más aún cuando se acerca el gran proyecto que conduce Galilea: La casa de los famosos México 4. ¿La mandaron a la congeladora para proteger su imagen? No se sabe, al momento, la famosa no ha hablado nada sobre esta situación.

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‼️TELEVISA manda a descansar a GALILEA MONTIJO, después de hacerse viral su nuevo rostro 😱😭



Le adelantaron sus vacaciones, esperando que regrese más desinflamada de la cara en unos días.



GALILEA piensa que la foto que circula fue modificada, pero no, fue tomada del vídeo que… pic.twitter.com/5C9091YsYN — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 8, 2026

¿Quiénes son los primeros habitantes confirmados de La casa de los famosos México 4?

La expectativa continúa creciendo en torno a los participantes que serán presentados como elenco de La casa de los famosos México 4.

El lunes 6 de julio comenzaron las revelaciones, a partir de dicho día, diariamente se han ido anunciando a las celebridades que estarán en el famoso 24/7 de Televisa. Aquí los confirmados al momento:



Ernesto Laguardia,

Karina Torres,

Ximena Herrera

Se llegó a manejar que Yanet García “la chica del clima” podría incorporarse a la temporada que está por comenzar. ¿Será que la veremos?

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